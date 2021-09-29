屏東挖眼男恐無罪！律師勸修「刑法87條」：立委別只打架博版面

▲屏東高樹超商女店員遭楊姓男子攻擊事件，引起掀然大波。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

屏東發生超商店員提醒客人戴好口罩，卻慘遭對方徒手強挖眼睛的駭人案件，引發社會譁然。律師林智群就痛批，「挖眼，可惡指數100」，但也忍不住嘆，如果行為人「無罪責」，就不構成犯罪，沒辦法進行處罰，呼籲立法委員們把刑法第87條修一下，不要只靠打架搏版面。

屏東高樹鄉新南勢超商，一名男子26日走入店內消費，當時20多歲的女店員好意提醒他將口罩戴好，怎料對方卻突然失控，徒手強挖女店員眼睛，造成對方可能失明。對此，林智群29日在臉書發文寫道，「挖眼，可惡指數100」，但他也無奈表明，如果行為人無罪責，「那就是100*0 = 0，不構成犯罪。」

▲女店員被徒手強挖眼睛，可能失明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據刑法第19條第1項，若行為時有精神障礙或心智欠缺，致不能辨識是非或控制行為者，就屬無責任能力而不罰。而根據同條第2項，若因此造成辨識或控制能力的減弱，即屬限制責任能力，就可以為減刑。換言之，若被判定是無責任能力，就必須為無罪判決，若被判定是限制責任能力，也多可為減刑，致不會被判處死刑。

林智群指出，刑法理論就是這樣，刑法規定就是這樣，法律沒辦法對「無罪責的人」進行處罰，只能強制監護，「麻煩的是，那個監護期間最長是5年，就算是這個人還沒醫療好，還是有風險，時間一到，監護機構只能放人，他還是繼續在社會上趴趴走。」

林智群最後也強調，立法委員們與其在那裡打架搏版面，「還不如把刑法第87條（這次真的是87）修一下，謝謝。」

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