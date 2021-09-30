鄭麗文點名收治精障犯兩大漏洞　轟屏東挖眼案「政府不要再裝睡」

▲鄭麗文批收治精神病患法律途徑有漏洞。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

屏東縣日前出現徒手挖眼的社會事件，引起各界關注。國民黨立委鄭麗文30日批評，現行收治精神疾患者的兩個法律途徑都有漏洞，「如果蔡政府再裝睡，社會安全漏洞永遠補不起來」，主張推動「司法精神病院」已是當務之急。

鄭麗文質疑，這次的屏東超商挖眼事件、上次生魚片刀背刺事件、甚至小燈泡事件，都令人震驚。我們的司法一再改革卻越是縱容，說好的補起社會安全漏洞網，蔡政府是不是都補在網路上了？

鄭麗文批評，有問題的就是司法改革，執政黨不要裝睡，「司法精神病院」更不能等，至於司法精神病院進度如何

？法務部長蔡清祥只表示，「法務部和衛福部都在積極籌設中」。但刑後強制治療已經過了15年，這期間主管機關完全沒有能力，在一個不同於監所之外的環境找到一個獨立的處所或醫療處所，來安置犯後又有必要強制治療的一群人。

鄭麗文強調，因為過了15年都沒辦法解決，所以大法官會議解釋，押了3年的期限要解決這問題。如果不押期限 再給十年問題還是沒辦法解決，如果不加快處理，刑中不能處理，更不用說刑後安置「如果蔡政府再裝睡，社會安全漏洞永遠補不起來」。

鄭麗文認為，現行收治精神疾患者的兩個法律途徑都有漏洞。

其一、醫療端可依照《精神衛生法》，認為患者已脫離現實感並出現傷人自傷可能性，可裁定強制住院，最長不得超過60天。

其二、有犯罪事實，但是犯案當下經由精神鑑定認定為因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者（例如大家熟知的思覺失調），由法院來認定患者回歸社會是否有再犯之虞，裁定「監護處分」，最長可收治5年。

鄭麗文表示，我們希望這些患者能獲得更完善的治療，讓社會安全網接住所有人，因此針對中華民國刑法第87條條文（強制監護）已提出修正草案。