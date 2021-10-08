何時開放邊境？　陳時中曝4大考量

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

隨著疫情持續時間不斷拉長，邊境的開放與否成為各界關注的議題。民眾黨立委蔡壁如8日質詢衛福部長陳時中，究竟有沒有要訂立邊境開放指引，開放的考量又是什麼？陳時中表示邊境管制有四項考量，一是自我的保護力也就是疫苗，二是社區防護監測，三是醫療應變能力，四則是相關藥物的準備，皆會當作開放邊境的參考。

蔡壁如表示，因應最近疫情比較緩解、甚至好幾天出現+0，百工百業都有開放指引，但裡面有一個大家都沒有碰的就是邊境管制指引，這個邊境管制各行各業開放指引都有寫下SOP，因此應關心的是邊境的政策指引到底有沒有？「指揮中心應該要有責任告訴台灣人餓死跟病死之間如何取得一個平衡」。

對此陳時中回答，邊境管制原來是要阻絕於境外（病毒），那隨著國際疫情的情況，未來我們走向自我保護，台灣有一定的自我保護力就可以配合邊境開放。

陳時中強調，「我們會建議幾個大的角度（當作考量）」，一個是自我的保護力、也就是疫苗，第二個是社區防護的監測、指的是口罩跟洗手，第三個是醫療應變能力，萬一有疫情起來可以及時照顧病人，第四個是相關藥物的準備，這些都會當作開放邊境的參考。