台東愛心計程車隊10月上路　65歲長者及身障朋友持台東卡有優惠

▲台東愛心計程車隊10月1日起開跑。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為提供老人及身心障礙者更方便、更多元的交通優惠措施及交通服務選擇，台東縣政府結合現有交通資源，由台灣大車隊為主，首次組成愛心計程車隊，29日舉行愛心計程車啟用典禮。

縣長饒慶鈴表示，愛心計程車隊成軍自10月1日起開跑，盼提供長者及身心障礙者更多元適切的大眾運輸服務，歡迎大家多多利用，讓台東卡有更廣泛的運用。



啟用典禮包括議員黃治維、古志成參加，並對於縣府推動愛心計程車給予高度肯定，也希望能延伸到偏鄉，有更多愛心計程車加入。

台東縣結合台灣大車隊21部愛心計程車自10月1日啟動，導入電子票證系統作業，利用台東卡（敬老卡、博愛卡）即可享有優惠補助搭乘愛心計程車。



社會處說明，凡設籍台東縣的身心障礙者與年滿65歲以上老人可申請台東卡（博愛卡、敬老卡）電子票證，自2015年11月至今年8月底已發行32488張，每人每月1500點社會福利點數（元）為額度，供持卡人搭乘交通工具。10月開始擴大服務辦理愛心計程車，採用車資100元以下補助36點，101元以上補助72點方式，由台東卡額度內扣點，餘款由乘車者卡內自行現金儲值部分扣除，若扣除後仍不足，再自行補現金差額。愛心計程車有貼辨識貼紙，可以隨招隨停，以利民眾辨識搭乘並依車資刷卡付費。

▲台東縣長饒慶鈴表示，愛心計程車隊提供長者及身心障礙者更多元適切的大眾運輸服務。



社會處長陳淑蘭指出，為滿足長者及行動不便者的交通需求，彌補復康巴士及一般客運巴士服務的不足，因此擴大敬老及博愛乘車卡使用範圍，提供身心障礙人士及長者更多元運輸選擇，也藉此建立乘車者與計程車業者互利機制，協助業者轉型，改善駕駛生計。



另外台東縣愛心陪伴卡縣府也正積極籌辦中，預計於111年1月開辦，便利身心障礙的陪伴者乘坐大眾運輸。後續也歡迎更多計程車加入愛心友善服務行列，詳洽社會處社福科089-340720＃135李先生。