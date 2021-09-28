台東縣突破法令限制　全國首件縣有土地依國產法贈與天后宮

▲全國首件縣有土地依國產法贈與。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「突破法規限制，成就全國第一起縣有土地贈與案件」，台東縣政府與財團法人台東天后宮28日上午舉行縣有土地贈與儀式，縣長饒慶鈴表示，天后宮過去多次依地籍清理條例申請贈與土地未果，經天后宮、縣府及縣議會的努力並經行政院同意，終於將廣場及大殿座落的台東市台東段101等地號土地贈與天后宮，解決台東縣數十年的土地問題。

饒慶鈴表示，台東縣內有許多建設受限土地法令，因此上任後積極推動土地利用活化、還地於民，也要求縣府團隊以創新整合的新思維，強化行政效率、突破法規限制，除了完成關山親水公園土地變更、山坡地解編、東遊季等陳年用地問題。

這次以最誠摯的心感謝天后宮及天上聖母庇佑，也要謝謝縣府優秀的公務人員，再次突破行政上跳脫窠臼、為法規限制尋求解套，解決長達數十年的天后宮土地問題，在多次與中央溝通協調與實質行政效率，完成台東縣多年無法解決的問題，成就這樁美事，讓土地回歸天后宮，成為全國第一起依「國有財產贈與寺廟教堂辦法」贈與縣有土地。

▲全國首件縣有土地依國產法贈與。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴說明，台東段101地號3732平方公尺(約1128坪)土地，於1933年時天后宮已建廟使用，台灣光復後未登記為天后宮而列入縣有土地，以致天后宮無法擁有土地所有權，廟務發展因此受限；自2005年天后宮便依地籍清理條例，正式向縣府提出申請歸還土地，但因無法取得完全符合條例所需的證明文件，以至於無法辦理，歷經多次申請皆因未符條件而落空。

而在2019年底要求行政部門採主動協助檢視適用法規，去年邀集相關局處研討，突破原有法規限制，最後才以「國有財產贈與寺廟教堂辦法」辦理土地贈與，並依程序完成文件審查後，分別獲財產審議會及縣議會審議通過、行政院核准同意，完成土地贈與案。

天后宮是台東縣的信仰中心，並長年積極的投入各項公益社會福利工作，明年即將邁入建廟130年，台東縣政府在這時間前協助完成這項歷史性的工作，讓天后宮董事長及各級幹部能更全心全意奉行馬祖旨意，傳揚慈悲護生使命，並在這疫情肆虐的艱難時刻，帶給人們滿滿的希望，期許疫情早日消失，讓普羅大眾能夠早日回復正常生活。