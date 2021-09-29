南方雨林計畫今起動　賴清德：讓南臺灣汽車零組件產業如虎添翼

▲副總統賴清德出席南方雨林計畫發布會。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者杜冠霖／台北報導

工業技術研究院宣布啟動「南方雨林計畫」，設立應用研發基地，全力發展動力電子產業，副總統賴清德今前往臺南出席發布記者會，他表示，這是總統蔡英文南台灣發展計畫重要一環，用聚落帶動發展，吸引國內外產業投資，「不僅帶動臺南、南臺灣，也帶動臺灣整體的發展，讓臺灣在國際上更具競爭力。」

賴清德提到，蔡英文曾於2019年底宣布推動「大南方、大發展」的南臺灣發展計畫，其中一個策略是要「用聚落帶動發展」，包括沙崙智慧綠能科學城、高雄橋頭科學園區、嘉義科學園區，以及南科三期等，這些都是聚落帶動發展的項目。面對國際趨勢，臺灣幾十年來的努力已經有非常好的基礎，只要大家有信心、團結合作，臺灣一定可以更好。

賴清德表示，台灣在第一代與第二代的半導體產業中，取得獨步全球的成果。而南方雨林計畫，主要是發展第三代的化合物半導體，速度更快、更耐高溫、耐高壓。而且第三代半導體，更是發展車用電子、綠能電子的重點產業計畫。

賴清德提到，近40年前，工研院在北臺灣促成了半導體產業，包括台積電、聯電等公司的成立，經過多年來的發展，已經成為臺灣的護國神山；去年臺灣半導體產業產值超過3.2兆元，今年預估將達3.8兆元，但這多半是指第一代矽半導體與第二代的砷化鎵。而「南方雨林計畫」則是利用第三代的化合物半導體，如氮化鎵、碳化矽等，來帶動整個臺南產業的發展，非常值得期待。

賴清德指出，「南方雨林計畫」成功的兩個要素，第一，除了經濟部及國發會的協助以外，要持續投入工研院、學界及未來中研院南部院區的研發技術。第二，是南臺灣的產業優勢；臺灣汽車零組件每年產值約2,000億元，其中南臺灣就占了三分之一，車燈、碰撞件更是全球售後維修市場龍頭，且已經熟悉、掌握了整個市場的運作，如果能夠利用化合物半導體來加值，相信會讓南臺灣汽車零組件產業如虎添翼。

賴清德說，「南方雨林計畫」除了可以帶動臺南及臺灣的產業發展，也因應了國際發展的需要。他提到，2050碳中和是世界的趨勢，電動汽機車及許多綠能的發展，以及在工業4.0的產業革命下，除了人工智慧、物聯網及5G傳輸，也會帶來自駕車的發展，這些都需要第三代的化合物半導體。

▼副總統賴清德出席南方雨林計畫發布會。（圖／翻攝賴清德臉書）

