LIVE／蔡英文、賴清德接見帕運台灣英雄　三軍「劍門」高規格迎接

▲東京帕運開幕式，中華代表團進場。（圖／體育署提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日下午3時，於總統府接見「2020東京帕運代表團」，以「Our Heroes！台灣英雄 勇者無敵」為構想，比照奧運代表團的高規格，邀請選手、教練、後勤團隊、裁判等43人入府。《東森新媒體ETtoday》安排全程線上直播。

總統府發言人張惇涵表示，台灣英雄屆時將搭乘專屬禮車直駛至總統府正大門車廳下車，進入總統府後，由國防部三軍禮兵搭起象徵榮耀的「劍門」，以最隆重的方式迎接所有帕運英雄們的到來。

張惇涵指出，在接見的開始，也將會有隆重的表演來歡迎台灣英雄的到來，蔡英文將在副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人陪同下，以敞廳為主場地接見帕奧代表團；而蔡英文與蘇貞昌也分別準備了特別的小禮物，要獻給我們的台灣英雄們。

張惇涵表示，活動的最後，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人，將與所有台灣英雄在敞廳與國旗合照，感謝所有台灣英雄及協助單位的努力及付出，讓世界透過東京帕運，再次看見台灣，也讓國人感受到帕運英雄的鬥志與生命力。

張惇涵表示，基於防疫考量，此次相關規劃皆依照中央流行疫情指揮中心的防疫相關指引。同時，為了方便選手們在總統府的移動，當天的所有的動線均設置無障礙空間。