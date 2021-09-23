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社會 社會焦點 保障人權

紅黃牌重機族夢想終成真！蘇花改30日中午通行　開頭燈+50米車距

▲9/30中午起，大型重機可通行蘇花改。（圖／記者游芳男攝）

▲30日中午起，大型重機可通行蘇花改。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

公路總局四區養工處23日宣布，試辦開放大型重型機車（251C.C.以上）通行計畫已奉交通部核定，並訂本月30日中午12時起試辦通行蘇花改路段，試辦期間為期6個月，開放通行路段為，蘇澳至東澳段（台9線104K+130~113K+420）、南澳至和平段（台9線124K+640~145K+061）、和中至和仁段（台9線148K+840~154K+149）。

宜縣警局交通隊表示，大型重型機車上蘇花改，目前警方將加強宣導，並再次確認隧道內科技執法運作順暢，試辦通行初期將增加隧道內見警率，並呼籲重機友們遵守交通規定。

公路總局四區養工處表示，蘇花改全線於109年1月全線通車後，小型車、大客車與大貨車等通行車種運作已趨於穩定，為兼顧其他用路人通行需求，公路總局第四區養護工程處將試辦開放大型重型機車(251C.C.以上的重型機車，以下簡稱大型重機)通行，並辦理評估作業，藉由試辦期間蒐集之數據進行分析與評估後，做成結論建議以為後續推動之決策基礎。

試辦期間委託評估單位將以抽樣方式觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境等指標，並據以分析評估開放大型重型機車通行的適宜性。

公路總局提醒大型重機駕駛人應依速限標誌行車，進入隧道時開啟頭燈，與前車保持50公尺行車安全距離，隧道內行駛左側混合車道，禁止行駛路肩，更禁止超速、超車等危險駕駛行為，公路總局已設置多處自動偵測設備，全面掌握隧道內行車秩序。

重機友行車前請先至公路總局第四區養護工程處網站（https://thbu4.thb.gov.tw/page?node=e4d3a824-f304-49f8-82e2-1c2e96e7644e）瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定。

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