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中秋連假台南觀光購物夯　黃偉哲親自示範料理台南味優惠大方送

▲台南市長黃偉哲與美食行腳節目同台直播，推廣台南特色的「防疫在家好廚藝」料理組合，並邀請全國民眾來台南吃喝玩樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與美食行腳節目同台直播，推廣台南特色的「防疫在家好廚藝」料理組合，並邀請全國民眾來台南吃喝玩樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲18日下午與美食行腳節目同台直播，推廣台南特色的「防疫在家好廚藝」料理組合，黃偉哲表示，這個連續假期有很多朋友都來台南，包括很多來實體台南走走的朋友，或是透過線上平台購買台南名產的朋友，17日台南購物節官方網站更一度被灌爆，可見中秋連假真的很多朋友來台南捧場。

▲台南市長黃偉哲與美食行腳節目同台直播，推廣台南特色的「防疫在家好廚藝」料理組合，並邀請全國民眾來台南吃喝玩樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，今天跟大家一起分享「防疫在家好廚藝」料理組合，就連平常不太下廚的他都可以輕鬆煮出台南好味道，還現場示範了電影孤味中好吃的蝦捲，另外還有煎魚、肉燥嫩骨麵、西瓜綿魚湯等等，都是台南好味道，相信所有的朋友也可以跟他一樣輕鬆在家做出台南美食。

黃偉哲說，大家可以利用「台南好物」平台購買「防疫在家好廚藝」料理組合，不但享有多重優惠，滿100元更可以參加台南購物節抽大獎活動。昨日公布台南購物節最大獎是全新美屋，未來還會陸續推出更多好禮，希望大家共襄盛舉。

經發局陳凱凌局長表示，本次直播導購還推出許多重好康活動，第一重免運費、第二重全部商品優惠7.3折起、第三重前50筆訂單加贈100元購物金，第四重加入臺南好物購物平台會員送100元購物金、第五重消費滿百抽800萬全新美屋。

▲台南市長黃偉哲與美食行腳節目同台直播，推廣台南特色的「防疫在家好廚藝」料理組合，並邀請全國民眾來台南吃喝玩樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）
經發局表示，台南購物節活動如火如荼進行中，活動期間只要來台南消費滿百上活動網站登錄發票，就有機會獲得機車、汽車等大獎，最大獎為價值800萬的全新美屋。往年購物節發票登錄抽獎為單筆消費需滿200元以上，今年為刺激消費，調降為100元即可登錄抽獎，單筆消費最高有500組抽獎序號，獎項規格也升級，總獎值逾千萬元。

▲台南市長黃偉哲與美食行腳節目同台直播，推廣台南特色的「防疫在家好廚藝」料理組合，並邀請全國民眾來台南吃喝玩樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南好物」網路平台從特產單品到特色禮盒應有盡有，外縣市民眾透過平台購買滿百元即可參加台南購物節抽獎活動，活動期間也會陸續推出特色優惠。平台會員還可不定期享有商品優惠與折價券發送活動，買越多賺越多，宅家也能吃好吃滿。詳情請上台南購物節活動網站查詢：https://tainanshopping.tw/buy

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