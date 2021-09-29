今增1例本土！印尼籍30多歲女「採檢9次」才確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。本土個案為印尼籍30多歲女性，因頭痛採檢確診。值得注意的是，該女曾經驗過8次陰性，第9次才驗出陽性。

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▲9/29新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，今日新增1例本土個案(案16326)，為印尼籍30多歲女性，年9月27日出現頭痛症狀，9月28日就醫採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者7人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

另外，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於9月3日至9月28日，分別自美國(案16316)、哈薩克(2例，案16317、案16318)、巴基斯坦(案16319)、柬埔寨(16320)、俄羅斯(案16324)及菲律賓(案16325)入境，餘3例 (案16321、案16322、案16323)的旅遊國家調查中；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計335萬8228例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含334萬1439例排除)，其中1萬6216例確診，分別為1581例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

