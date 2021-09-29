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未稀釋BNT是原劑量幾倍？數學題引熱議　莊人祥列算法：5倍

▲▼BNT疫苗接種劑量說明。（圖／指揮中心提供）

▲BNT疫苗接種劑量說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北恩主公醫院誤將未稀釋BNT疫苗原液打到25人身上，劑量到底是原疫苗幾倍成為熱門數學題引發網路討論。指揮中心發言人莊人祥今日特別公布算式說明，未稀釋疫苗的劑量是已稀釋疫苗劑量的5倍。

莊人祥說明，經該院所提供的調查報告表示，本次疫苗接種異常事件經初步調查，係因值班人員將未開封的25瓶BNT疫苗，誤判為接種後的剩餘劑量，故以未稀釋的疫苗原液每瓶各抽取0.3ml提供民眾接種，導致此次異常接種事件。莊人祥昨日原說明，這25人接種的BNT疫苗比是原本的4倍濃度；但網路上相關專業人士也提出應該是5倍濃度的說法。

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莊人祥今日特別說明，民眾接種BNT疫苗時，是從已稀釋的2.25毫升疫苗液劑中，抽取0.3毫升進行施打。

正常接種的標準劑量為使用前於原始藥瓶內注入1.8毫升無菌生理食鹽水注射液稀釋，稀釋後的疫苗容量會變成2.25毫升。稀釋後即為每瓶2.25毫升含有225微克的mRNA疫苗，一般民眾施打0.3毫升稀釋疫苗，含有30微克的mRNA。

至於未經稀釋的0.3毫升液劑有多少微克的mRNA?莊人祥透露計算方式：0.3/0.45)*225=150，施打0.3毫升未稀釋疫苗，含有150微克的mRNA。未稀釋疫苗的劑量是已稀釋疫苗劑量的5倍(30:15=1:5)。

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