快訊／第十輪意願登記人數出爐！89萬人選AZ、16萬人選高端

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

第十輪疫苗提供AZ與高端第二劑接種意願登記今（29）日中午截止，指揮中心公布最新統計，共有89萬4896人勾選AZ第二劑、16萬5346人勾選高端，符合第十輪預約資格民眾共計106萬0242人。指揮中心提醒，疫苗平台將在10月3日上午10時至10月4日下午4時止開放預約，屆時才能在收到簡訊後，到指定場所進行接種。

第十輪將提供AZ疫苗及高端疫苗第二劑接種，9月30日(含)前符合已接種AZ疫苗第一劑且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾，與10月6日(含)前符合已接種高端疫苗第一劑且間隔滿4週以上之民眾，都符合第二劑接種資格。

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第十輪疫苗意願登記至9月29日中午12時止，10月3日上午10時至10月4日下午4時止開放預約，10月6日至10月12日開打。

指揮中心發言人莊人祥表示，若先前就是透過預約系統進行第一劑AZ疫苗預約並完成接種者，不建議再上系統修改，除非是當時被造冊施打的第七類族群，接種第一劑AZ已滿10週，且符合第十輪接種年齡，才須上預約系統登記。

至於原本要提供的BNT第一劑，則因供貨延遲一周，暫不排進第十輪接種，目前只知原訂中秋節後啟運的140萬劑，僅有55萬劑會先於9月30日抵台。

昨日記者會上，被問到是否會讓BNT第一劑延到第十一輪？莊人祥未把話說死，只表示還是要看到貨狀況決定，因為第十輪打到12號，還是有可能進行追加。