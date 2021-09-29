快訊／增10例境外移入「3人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增10例境外移入，分別為9男1女，有6人接種過疫苗，醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中3人是突破性感染。

指揮中心指出，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於9月3日至9月28日，分別自美國(案16316)、哈薩克(2例，案16317、案16318)、巴基斯坦(案16319)、柬埔寨(16320)、俄羅斯(案16324)及菲律賓(案16325)入境，餘3例 (案16321、案16322、案16323)的旅遊國家調查中。

羅一鈞表示，今日突破性感染個案中，2名自哈薩克返台的本國籍男性，都是在今年5月、7月各接種過1劑AZ疫苗，自柬埔寨入境的本國籍女性，則是在6月接種過2劑科興。另外，自菲律賓入境的本國籍男性，雖然也打了2劑AZ疫苗，但因至入境日未滿14天，因此不算突破性感染。

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指揮中心統計，截至目前國內累計335萬8228例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含334萬1439例排除)，其中1萬6216例確診，分別為1581例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。