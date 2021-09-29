突破性感染「等同打第三劑疫苗」！張上淳：保護力會更強

▲指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

疫情指揮中心今（29）公布國內新增10例境外移入個案，其中3人屬突破性感染，民眾憂心疫苗保護力是否值得信賴。指揮中心專家小組召集人張上淳說，突破性感染個案多屬輕症或無症狀，已打完兩劑疫苗的突破性感染者，學理上等於再受一次病毒抗原刺激，抗體或保護力會再加強，「有點類似我們打第三劑的概念。」

隨著全球新冠疫苗覆蓋率上升，近期境外移入確診個案中不少為突破性感染。媒體好奇，突破性感染個案症狀是否較輕微、且染疫後的保護力也增強？張上淳解答，國外經驗及報告顯示，境外移入個案確實多數屬症狀輕微，甚至是無症狀。

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張上淳指出，這與先前和大家報告的「施打疫苗確實可防重症」的效果符合，包括Delta變異株也是同樣的情形。他表示，就算身上帶有病毒量，但傳染機會也相對較少。不過，凡事都有例外，美國也曾在群聚感染事件發現，打疫苗後突破性感染帶病毒量仍相當多，因此引起美國對這類事件的關注。

張上淳說明，也因突破性感染者都已經施打2劑疫苗，理論上多數人都有適當的抗體，只是仍發生突破性感染的狀況，在學理上可說是「再一次有病毒抗原刺激他的抗體」或保護力一定會再被加強。他解釋，所謂加強有點類似「打第三劑」的概念，體內抗體會更強，對後續再發生感染機率當然會降低，這是學理上的可理解部分，但目前沒看到太多統計資料，僅以「我們認為會有這樣情形」來說明。