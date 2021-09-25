「超商預約紙本券」9點景象超衝擊　只有他一人！店員也驚呆了　

網搜小組／劉維榛報導

今（25）日五本券紙本開放預約了，一名網友笑稱，看著「數位綁定當機」的前車之鑑，決定今早先去超商卡位預約紙本券，豈料眼前景象超衝擊，「以為一開始會當機...領白單很順利就拿到！」文章曝光後，有網友也分享，「我也是去超商第一個，店長也以為會有很多人！」

▲原PO到超商，根本沒半個人預約紙本券！（圖／翻攝爆廢公社）



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一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，今日是預約紙本券的第一天，就怕超商擠滿人潮，因此在9點趕到超商，結果出乎意料，ibon機台前根本沒半個人，讓原PO驚呆了。

原PO還原當時情景，表示「呦～以為假日很多人排隊，結果9點時間一到只有我一個人，剛剛第二位以為是在櫃檯領白單，以為一開始會當機...領白單很順利就拿到！」

文章曝光後，底下網友熱議「事實證明了，週三真的是在搶銀行優惠才會卡，現在開放紙本卻滿順的」、「上網預約紙本也是很順，不卡」、「我也是去超商第一個，店長也以為會有很多人」；不過有有苦主回報戰況，「全家超多人....吃早餐的無辜小孩」。

留言串中，不少網友都選擇網路預訂紙本券，「我家5個人都在家用網路很快就好了」、「手機按一按就好了，方便」、「我用健保快易通很順」、「當機中喇」。

▼超商與網路預約紙本券，結果兩樣情！（圖／翻攝爆廢公社）

