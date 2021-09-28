愛國男「站蘋果店外」苦喊：支持華為　眾人搶買iPhone 13無視他

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愛國男「站蘋果店外」苦喊：支持華為　眾人搶買iPhone 13不理他

▲▼蘋果店外「支持華為」！中國愛國男苦喊 大批民眾擠破頭全不理。（圖／翻攝自微博）

▲蘋果熱賣排隊排爆，大陸愛國男苦喊「支持華為」，全部人低頭不理他。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

蘋果iPhone 13系列上周五（24日）開賣後，大陸許多蘋果門市出現搶購潮，其中浙江杭州有一支影片引發討論。當地一名愛國男子為了「支持國產」，拿著擴音器在蘋果西湖旗艦店內、外不斷高喊「支持國產，支持華為」，希望讓果粉們轉變心意，改買華為手機，不過效果相當不理想。

影片拍攝於9月25日晚間，一名身穿白衣的男子手持擴音器，站在杭州蘋果西湖旗艦店外，持續高喊「支持國產，支持華為」，但附近的沒有人停下腳步，排隊人潮也持續進入店內。

另一支影片則是在旗艦店內，男子一樣手持持擴音器，高喊「支持國產，支持華為」等語，但店內沒有任何人理會他，大家都專心在研究或互相討論桌上的蘋果產品。

影片在微博曝光後，引發網友熱議，有人說「雖然我確實從未用過iPhone，但是這種行為，真的只能說腦子有洞」、「為了熱度，臉都不要了」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「看見這種的都反胃，道德綁架真的不行」。

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