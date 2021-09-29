人母教「旁敲側擊」小男孩神理解！6字答案笑噴千人：精闢

▲兒子的作業答案讓網友笑翻。（圖／（左）libreshot、（右）翻攝自家有男孩崩潰日常）

網搜小組／鄺郁庭報導

小男孩的神理解讓網友笑翻了！一位媽媽發文，說兒子其中一項功課，是要查成語的解釋，就來問她「媽媽，『旁敲側擊』是什麼意思？」她想了想，便用比喻的方式來說明。結果事後一看兒子寫下來的大意，原PO整個哭笑不得「能要求他改婉轉一點嗎？」貼文一出，其他人都笑歪「這理解能力我給100分！」

這位媽咪在臉書《家有男孩崩潰日常》發文，說兒子來問她「媽媽，『旁敲側擊』是什麼意思？」相較於直接解釋，用比喻的方式當然更能讓小孩聽懂，原PO就回「比如說，你很想吃冰，但是又不敢直接說出來，你就問我『今天天氣有沒有很熱？是不是很適合來點冰冰涼涼的食物？』大概就這個意思。」

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▲小男生神理解「旁敲側擊」的意思，一句「講話不講重點」讓不少人笑翻。（圖／翻攝自家有男孩崩潰日常）

事後，原PO在查看聯絡簿時，卻發現兒子寫下的大意是「ㄐㄧㄤˇ話不ㄐㄧㄤˇ重點（講話不講重點）」，讓她當場哭笑不得，直呼「我能要求他改婉轉一點嗎？」也在留言處笑說「我滿篇的廢話不及他一句」、「我等著老師接招。」

貼文一出，不少人秒噴笑，大讚原PO兒子腦筋轉很快，「意簡言駭」、「沒錯！就是這個意思」、「完全抓到重點」、「我覺得很好，正面出擊，肯定是個阿沙力的孩子（笑歪了）」、「理解力超好」、「一針見血」、「很精闢」、「是一個單刀直入的小孩」、「他完全融會貫通了。」

也有網友幫搜尋《教育部國語辭典簡編本》中，「旁敲側擊」的解釋，「不直接提出疑問，而從旁推敲以探取實情」。原PO則留言「有啦有啦！我上網查過了。但是覺得兒子寫的答案很有笑點，我就沒讓他改」，但也求救「別笑了，快幫忙想想我明天怎麼面對老師！」