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網紅媽餵奶腋下濕透　「一擠噴出乳汁」傻眼問：我有3個奶頭？

@thelittlemilkbar

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Lalala - Y2K & bbno$

記者張寧倢／編譯

美國猶他州的網紅媽媽懷特（Lindsay White）在TikTok上擁有14.2萬名追蹤者，先前她透過影片表示，自己在產後首次親餵母乳時發現孩子頭髮莫名被弄濕，起初懷特以為是自己腋下太會流汗，但後來將腋窩腫塊用手一擠，竟然噴出乳汁，她去看醫生時心想，「該不會我有第3個乳頭吧？」

▲▼美國猶他州一名網紅媽媽分享，她親餵母乳時發現自己腋下竟然會漏奶。（圖／翻攝自TikTok／thelittlemilkbar）

▲美國猶他州一名網紅媽媽拍片分享，她在親餵母乳時發現自己腋下竟然會漏奶。（圖／翻攝自TikTok／thelittlemilkbar）

根據《太陽報》報導，大女兒艾莉（Allie）出生之後懷特開始嘗試親餵母乳，而懷特卻沒料到會因為這樣發現了「漏奶」的人體奧秘。她透過影片表示，有天自己在餵奶時，發現艾莉的頭髮濕透了，她意識到液體可能是從自己腋窩流出來的，「我以為我只是在流汗，但我後來發現腋下有顆大腫塊，我用手去擠，結果乳汁就噴出來了，所以我決定去看醫生，我心想，難道我還有第3個乳頭嗎？」

懷特說，醫生向她解釋，「這其實是因為乳腺實際上會一直向上延伸到腋窩。」這段影片至今累計470萬次觀看數，許多網友紛紛在底下留言討論，「我生完一個月後腋下也出現腫塊，我還以為是癌症腫瘤，結果流出乳汁」、「解鎖新的生子恐懼」、「我不想懷孕了」、「我曾經在電視上看過，那個人最後動手術切除腫塊」、「這是我第140個不想生的理由」。

▲▼美國猶他州一名網紅媽媽分享，她親餵母乳時發現自己腋下竟然會漏奶。（圖／翻攝自TikTok／thelittlemilkbar）

▲懷特表示，腋下乳腺堵塞疼痛時可以適時擠出乳汁或熱敷。（圖／翻攝自TikTok／thelittlemilkbar）

懷特隨後發布了後續影片補充，自己生第一胎時只有一側腋下會漏奶，結果小兒子科達（Koda）出生之後，變成左右兩側腋下都會流乳汁。另外，懷特也建議，如果腋下因為乳腺阻塞感到疼痛的話，可以在哺乳前、中、後用手擠壓與按摩，事先將熱毛巾敷在腋下再開始餵奶，也可以用杯子將珍貴的乳汁蒐集起來，疼痛情況嚴重時則務必盡早就醫。

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