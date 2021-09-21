邱顯智不挺高虹安「綠畜塔綠班」：不該侮辱其他政黨支持者

▲高虹安唱朱學恒改編的「塔綠班之歌」。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



記者林銘翰／台北報導

名嘴朱學恒日前在YouTube頻道上傳「塔綠班主題曲」，由於歌詞中出現「綠畜」、「塔綠班」等字眼，甚至找來台灣民眾黨立委高虹安等人獻唱，引發社會爭議。對此，時代力量立委邱顯智表示，調侃是無權者的武器，手握權力的公眾人物，不該使用言語侮辱其他政黨的支持者。

朱學恒19日在YouTube上傳「塔綠班之歌」影片，旋律搭配知名品牌綠油精的廣告歌曲，歌詞則寫著「塔綠班，塔綠班，綠畜生氣有夠讚，大家都在嘲笑，你們塔綠班，你看看你塔綠班」，在長達1小時1分鐘的影片中，不斷循環他與高虹安、資深媒體人黃暐瀚等3人演唱的畫面。

邱顯智20日深夜在臉書表示，調侃是無權者的武器，手握權力的公眾人物，不該使用言語侮辱其他政黨的支持者，「雖然我是惡質言語攻擊的長期受害者，但這並不會改變我的看法」。

邱顯智認為，民主的可貴不只在於尊重不同的意見，更在於如何表達不同的意見，所有手握權力的政治工作者，應當對此有所自覺，戒慎恐懼地使用自己的權力。

高虹安21日上午受訪時則表示，昨天她經歷一場「盛大的網路霸凌」，也理解到「塔綠班」這個關鍵字能在短時間內爆紅、獲得社會大眾共鳴，其實反映出有一些民進黨支持者過於激進，常常因為一些與黨意不合的言論，就到處出征。

高虹安還諷刺，如果說今天這群人可以在政府防疫不力、有8百多條人命死亡時，更大聲做監督政府的工作，對台灣不是更好嗎？昨天開始在網路上霸凌高虹安，反而讓「塔綠班」變成刻在民眾心理的名字，成為「塔綠班」所作所為的對證。