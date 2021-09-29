停柵欄前也罰錢！黑車2度「停地雷區」緊鄰火車　很多人竟不知違規

▲停在平交道黃網狀線也違規。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

行駛經過鐵路平交道時，除了要注意燈號與柵欄，就連停車的位置也有規定。一名女子今天騎車行經平交道路段，顯示著紅燈且柵欄已放下，她守規矩地停在白線後方，結果旁邊有一輛黑色休旅車竟然持續往前，直接停在黃網狀線上，她氣得直呼這已經是她遇到這名駕駛第2次。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，「我是不知道你有多趕時間？」她4天前騎車經過這路段時，同樣遇到這輛黑色休旅車，當時對方違反規定停在黃網狀線上，沒想到今天再度遇到，該駕駛還是堅持把車在平交道旁的黃網狀線，也就是直接停在柵欄前面，與疾駛過的火車只保持一點點距離。

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▲特殊狀況多，想檢舉要附上影片。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



網友指出，「沒影片誰知道是故意的還是開過去時剛好聲音響起才停的」、「很多人不知道槽化線是不能停車的」、「我有遇過開到網線才開始噹，放下來我剛好停在網線上，不是故意要停在那裡」、「我會迴轉重新排隊，或繞一圈轉回來，在網狀線上的那幾秒，有很尬的感覺」、「有時剛好開到那你要他怎麼辦，衝過去更貴。」

據了解，道路交通管理處罰條例寫到，無論是開車或騎車都「不能停在槽化黃線上」，即使乖乖停在柵欄前等候火車通過也違規，機車將處以1萬5000元罰緩，汽車處3萬4000元罰鍰，大型車則是9萬元。