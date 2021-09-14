情侶想換位坐一起！女「假哭裝可憐」她淡定看戲　網友回應開大絕

▲情侶為了要坐在一起詢問換座位。（示意圖／記者賴文萱攝）



記者黃可昀／綜合報導

情侶為了坐在一起，不顧車票號碼硬是霸占座位？一名女子抱怨，今天搭乘自強號遇到一對情侶，「愛的難分難捨要坐在一起」，但車票卻不是連號，所以想和她換位置，怎料對方遭到拒絕後，女生竟開始對男朋友假哭裝可憐，她看了實在怒火中燒。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她今天早上搭乘自強號，依照車票上的號碼找到座位時，發現已經被陌生人坐走了，一問之下才知道兩人是一對情侶，買了2張票位置卻是位在不同車廂，於是想和她換座位，只為能夠坐在彼此身邊。

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▲網友認為問題出在女乘客的反應。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



原PO當時提了很多行李，加上腳痛行走不方便，要再提著這些東西走到另一個車廂太累，於是拒絕換座位，「女的還在那裡裝可憐假哭，問男的說怎麼辦她不要跟我們換？（完全沒有要起來的意思）」，她見到這一幕更火了，直接請對方坐回原本的位置，事後PO文開罵「你們愛的難分難捨要坐在一起，為什麼買車票的時候不跟售票員說？」

網友留言，「哭了喔，那我更不會換，我很討厭動不動就哭的人，哭是能解決事情膩」、「通常應該是沒一起的位子了才會被分開，不過看到這種假掰的，一點都不想跟她換」、「會刻意打悲情牌，理所當然的讓別人當壞人的，我可是一律都不會換的喔」、「跟她說可是我想跟妳男友坐一起欸」、「要人家換就幫忙拿啊，最討厭假哭的人。」