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秀出民進黨立案證書　鄭寶清：35年黨慶見證社會開放帶出的改變

▲▼鄭寶清秀出民進黨立案證書。（圖／翻攝鄭寶清臉書）

▲鄭寶清曝民進黨立案證書。（圖／翻攝鄭寶清臉書）

記者杜冠霖／台北報導

今（28日）是民進黨創黨35周年，前立委鄭寶清也秀出民進黨當年的政黨立案證書，鄭寶清表示，想到當時接過的是證書，而不是手銬與逮捕時，強烈的躁動湧上心頭，這是台灣將帶來開放、改變與民主的關鍵時刻，對照現下中國頒布限娛令、收緊社會管理強度，真是慶幸身處於台灣這個得來不易的民主開放社會。

鄭寶清表示，民進黨的政黨立案證書，是鄭寶清從已故內政部院長許水德的手中接過的，想到當時接過的是證書，而不是手銬與逮捕時，強烈的躁動湧上心頭，這是台灣將帶來開放、改變與民主的關鍵時刻，難以言喻，「我何其有幸能擔任這劃時代的角色，心中滿盈對前輩與夥伴們的敬意。」

鄭寶清指出，對照現下中國頒布「限娛令」、嚴整網路治理、限縮網遊時間，約談阿里巴巴、騰訊、京東、美團等各大集團，越來越收緊社會管理強度，令人彷彿快要窒息，真是慶幸身處於台灣這個得來不易的民主開放社會。

鄭寶清表示，一位口頭常掛「是勒哈囉」的友人小孩，竟然一本正經的與年長許多的哥哥談論到，大人常認為他們年紀小，什麼都不在乎，事實上他們默默關心著這些事，只要有機會、有能力改變，他們會努力地去做出改變，「我想太陽花運動就是一個鮮明的例子。」

鄭寶清指出，資訊發達的今天，台灣年輕人用自己的方式參與社會、影響社會，未來是年輕世代的世界，主要經濟活動也會由他們掌舵，只有他們知道自己的路該怎麼走，僵固、保守維持既得利益，只會扼殺台灣競爭力。

對於35年黨慶，鄭寶清表示，這標誌著我們將持續為新時代追求進步與改變，更重要的是要守護下一代的生存權利而繼續努力，為大家創造良好開放的環境。

▼鄭寶清曝民進黨立案證書。（圖／翻攝鄭寶清臉書）

▲▼鄭寶清秀出民進黨立案證書。（圖／翻攝鄭寶清臉書）

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