「綠能蟑螂」爆多！彰檢設打擊平台　廠商：順多了

▲彰化地檢召開瓦解綠能蟑螂聯繫會議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣擁有得天獨厚的天然資源，國內外廠商紛紛看好「綠能產業」，紛紛來到彰化投資，卻發生有廠商遭到民代利用各種藉口「討錢」，檢方已經起訴2件綠蟑螂，還有其他偵辦中的案件，風電廠商坦言，檢方強力偵辦下，最近真的順多了。

彰化縣具備得天獨厚的綠能資源，不但被國際機構評為全球最優良的離岸風場之一，更擁有全台最高的太陽光電平均發電量，是台灣發展陸域和離岸風能開發最重要的地區，尤其彰化縣擁有傲視台灣的機械、電機、電子、五金產業，離岸風電開發將帶動產業發展機會，近幾年來不斷有中小企業投入風電產業鏈，透過技術讓在地化產業轉型。

▲檢察長俞秀端(右)與哥本哈根風能開發彰化推動辦公室秘書長戴瑞文(左)。

彰化頂著「風光大縣」光環，就連「環保蟑螂」廢土業者、「綠能蟑螂」也相中彰化沿海國土，其中不乏扛著地方角頭名號向業者勒索，大城鄉公所鄉長及代表會主席，教唆黑道人士恐嚇廠商索賄將近2000萬元，經檢察官蔡勝浩指揮偵辦，已依法偵結起訴。

彰化地檢署28日邀集檢察官、司法警察機關、行政機關及廠商代表，舉行「彰化地區打擊妨害綠能產業發展犯罪平台聯繫」會議，由檢察長俞秀端主持進行意見交流，同時也宣示「打擊不法，掃除綠蟑螂」的決心。

會中哥本哈根風能開發彰化推動辦公室秘書長戴瑞文指出，自從檢警調單位取締，綠能建設近年來推動得滿順利的，他感謝之餘，建議建立單一聯繫窗口供廠商隨時緊急聯繫，來進行諮詢或配合後續調查，相信除能保障廠商，也能加快檢調掌握獲取不法情資。

台中高分署主任檢察官李慶義認為，綠能廠商常被藉事藉端勒索，應定位為被害人，而非主動行賄者。更有許多地方人士藉勢藉端勒索，造成廠商不得不妥協，因此跟受害廠商溝通法律上的利害關係，包括這樣算不算被勒索、行賄等等，都需要詳細調查。

俞秀端表示，彰化是綠能風光大縣，每個綠能投資案都是百億起跳的，因此這一類的投資案件涉及不法的可能會大幅增加，近期強力的偵辦下，廠商也都覺得近期內綠能的發展，確實相較平順，這也在在展現出彰檢強力掃蕩，對於妨害綠能產業犯罪的嚇阻力。

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