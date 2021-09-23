梁佑南愛子餐酒館遭砸　惡煞嗆：我竹聯的！5嫌落網3人收押

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

藝人梁佑南之子方璿在北市大安區開設餐酒館「Church Taipei」，9月3日顧客前往VIP包廂消費，卻在店裡滋事，甚至怒嗆「我竹聯幫的啦！」，還將方叡打成腦震盪，連1、2萬帳沒結就跑。警方在中秋連假陸續將涉案人拘提到案，經檢察官複訊，以妨害自由、傷害等罪，將唐明廣、逢亦麟、曾意堯等3人收押禁見，至於呂、林男各10萬交保。

方叡在大安區信義路4段巷弄內開設餐酒館，27歲的逢亦麟等7人，2日晚間前往餐酒館的VIP包廂消費，一夥人喝到3日凌晨4時許，幾杯黃湯下肚後，不僅將方叡叫過來桌邊，甚至對他嗆「我竹聯幫的啦！」，下秒甚至亮刀砸壞店內物品，還將方璿打成腦震盪，警方獲報抵達現場，只剩方叡無助留在現場。

警方連日追查，發現一夥人根本是「預謀」到店家，意圖索取保護費，在結帳時，剛好店家算錯消費金額，被抓到小辮子在趁機鬧事，警方調閱監視器後，也鎖定犯案人，向台北地檢署聲請拘票，在中秋連假將人陸續拘提到案。

據悉，這些犯嫌到案不僅矢口否認犯罪，甚至表示沒有要索保護費，只是純粹不滿意店家算錯帳才產生口角糾紛，但檢察官認這些人隨身攜帶刀，甚至砸店，打傷方叡，已經涉犯妨害自由、恐嚇取財等罪，將持續追查剩下未到案的犯嫌，釐清犯案原因。