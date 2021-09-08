幫申請政府補助…協會要求農民「樂捐10%補助款」！海撈1億元

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署接獲檢舉有某協會受政府委託協助農民購買農業機械申請政府補助案機會，向農民收取賄賂情事！經指派本署陳靜慧、陳睿明檢察官指揮法務部調查局臺南市調查處、嘉義縣調查站等組成專案小組縝密蒐證後，於7日上午，由專案小組持法院核發之搜索票至桃園、彰化、嘉義、臺南等7處執行搜索，扣得電腦、帳冊等物，並傳喚陳姓嫌疑人等7人到案。

▲有協會藉協助農民申請政府補助的機會，向農民以「樂捐」名義索賄補助款10%金額，累計金額達1億元。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢警初步調查後發現，行政院農業委員會農糧署（下稱農糧署）於2019、2020年間編列預算，補助農民購買大型農業機械。不料，某縣市協會的陳姓、葉姓、顏姓、沈姓理事長或總幹事等人，竟藉受農糧署之託經手審核大型農機補助及驗收之權限，假「樂捐」名義向申請大型農機補助的農民索取補助款10%之賄款，並將其中15%朋分予全國聯合會。

受害農民都在收受補助款後，再以現金或匯款方式繳回10％之補助款給該等協會，再由該等協會將其中15％繳回全國聯合會，共計收取約1億元的賄款，受害農民近千人。

檢察官訊問陳、葉、顏、沈等人後，認為4人涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款利用職務上之機會，收受賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，但因無羈押之必要，陳o卿以50萬元交保、葉o衝、顏o明各以10萬元交保，沈o淯則以5萬元交保，餘則請回。