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黑道廝殺囂張衝警署　港警一哥震怒親自督軍掃堂口4天抓298人

▲港警展開大掃黑行動，4天共拘捕298人。（圖／翻攝香港警察官方臉書）

▲港警展開大掃黑行動，4天共拘捕298人。（圖／翻攝香港警察官方臉書）

記者魏有德／綜合報導

香港尖沙嘴兩幫派小頭目率眾7日在街頭飛車追逐廝殺，勢弱的一方躲進葵湧警署求救，不料另一方竟也衝進警署叫囂，引起港警高層重視。有「港警一哥」之稱的警務處處長蕭澤頤聞訊後震怒，隨即下達4天掃黑令，調動近3000名警力，親自率隊掃蕩涉案堂口及地盤，共拘捕298人。

▲港警展開大掃黑行動，4天共拘捕298人。（圖／翻攝香港警察官方臉書）

▲被港警逮捕的298人中，包括193名男子及105名女子。（圖／翻攝香港警察官方臉書）

《香港警察Hong Kong Police》官方臉書消息指出，行動中，警方突擊搜查各區多個罪案黑點，當中發現多間懷疑違規營業的娛樂場所，搗破一個懷疑毒窟及13間懷疑由黑社會操控的非法賭場，一共拘捕298人，包括193名男子及105名女子，年齡介乎15至84歲。

這批被拘捕的黑社會份子分別涉嫌「串謀傷人」、「以三合會社團成員身分行事」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「在賭場以外任何場所進行賭博」、「外出時備有偷竊用的物品」、「盜竊」、「非法入境」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等罪。

此外，警方亦在行動中發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），共發出248張定額罰款通知書。

▲港警展開大掃黑行動，4天共拘捕298人。（圖／翻攝香港警察官方臉書）

▲港警針對涉事的兩幫派堂口及地盤展開巡查掃黑行動。（圖／翻攝香港警察官方臉書）

據悉，香港黑道組織14K（三合會）及新義安的兩個小頭目因一筆數萬港元賭債發生衝突，雙方在9日凌晨在街頭飛車追逐廝殺，期間更追入香港葵湧警署，警方當場拘捕5人，另在涉事份子出入場所逮捕7人。

蕭澤頤聞訊後，對黑道勢力目無法紀感到震怒，當晚即展開掃黑行動，出動3000多名警力高調巡查涉事黑道分子操控的娛樂場所，蕭澤頤也在第二日的掃黑行動中親自督軍，到尖沙嘴一帶掃蕩黑道經營的地下賭場等娛樂場所。

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