五倍券來了！台中飯店紙本千元券「0元住宿」　消費滿3千送3千

▲五倍券來了！台中假日智選飯店推0元住宿活動。（圖／官方提供）



記者游瓊華／台中報導

中央發放的振興五倍券即將上路，為搶攻這波上看千億的消費商機，各家飯店業者狂推優惠，台中公園智選假日飯店推出「振興券送你住」快閃優惠，紙本振興券1000元1張，即可享平日免費入住，無須額外付費，但數量有限；福華飯店住宿2709元起；永豐棧酒店推消費滿3000送3000活動。

台中公園智選假日飯店推出「振興券送你住」快閃優惠，從10月4日到7日等4天，透過官方LINE及電話搶先預訂「振興券送你住」專案，自今年10月11日至2022年1月28日期間，即可使用紙本振興券1000元1張，享平日0元入住標準客房1晚，無須額外付費。此專案不提供早餐，快閃預訂期間每日限時限量只賣20組，售完為止。

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▲台中福華大飯店。（圖／官方提供）



台中福華大飯店則推出住宿優惠，專案價每間2709元含2客早餐，專案日期自10月1日至年12月30日止，但每日限量5間。福華大飯店指出，降級在望，希望能用最優惠的價格，讓消費者在年底前能顧好荷包又能輕鬆出遊。

▲五倍券來了！台中永豐棧酒店推消費滿3000送3000。（圖／官方提供）



永豐棧酒店從國慶連假前夕到明年春假後，一路到4月底推出官網住房專案，入住單間單晚客房消費滿3000元，就贈送住房抵用券3000元；住房消費滿4000元，就送住房抵用券4000元；住房消費滿5000元，就送住房抵用券5000元。

永豐棧酒店指出，活動期間至阿利海鮮、風尚西餐廳內用消費滿3000元，即贈餐飲抵用券3000元；消費滿4000元即贈餐飲抵用券4000元；消費滿5000元即贈餐飲抵用券5000元。