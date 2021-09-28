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SOGO祭出5倍券10％回饋！紙本小額、數位梭哈買最划算

▲5倍券,五倍券,消費券,SOGO,。（圖／記者李薇攝）

▲SOGO提出5倍券10％回饋。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導

很多人都在關心5倍券到底怎麼用才划算，SOGO體系推出最高10%回饋的優惠，不過相較於數位優惠券，「紙本」5倍券只要消費化妝品、百貨男女童流行服飾、男女童鞋、家電、鍋具、寢具，單筆消費滿2500元送250元購物電子抵用券，消費金額低、回饋高，而且可以用到年底，相信再有機會掀起消費潮。

在數位5倍券部分，則是限定銀行信用卡、悠遊卡使用，從10月8日起至10月31日止，短短一個月，但完全不限定業種，什麼都可以買，單筆消費滿5000元發票、數位標章還有SOGO APP會員ID，就送500元電子抵用券，同樣也是10％回饋，活動不累贈，全台限量10000份。

另外，用紙本5倍券部分，在超市、小吃、名店、餐飲、復興館的super city，單筆滿1000元再送100元餐飲電子抵用券，可累贈，不限門檻都可以抵用，非常划算，可以說是買越多省越多，而且還可以從10月8日用到12月31日。

業者也指出，過去的消費券面額較小，很多人都拿來買化妝品、3C家電類別的單品，尤其像是SWITCH、家庭劇院等等，最受到歡迎；今年很可能也會朝這樣的趨勢發展，可能會多加上一些生活類型的家電，像是洗衣機、氣炸鍋、冰箱等等的單品，中高階精品更有機會翻倍成長。

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