新光三越週年慶五倍券變8千5！史上最殺「一次梭哈」激省花法曝

▲新光三越週年慶將在10月7日開跑 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／ 台北報導

新光三越週年慶將在10月7日開跑，今（28日）舉辦記者會公佈優惠方案，因五倍券加持，今年是史上回饋力度最大的一次，若是數位五倍券搭配「一次梭哈」賺最多，相當於5千變8千5，另外百貨會員還有最高送10倍，業者對現況相當有信心，目標今年全年業績衝破800億元。

新光三越今年週年慶除了有基本的滿5千折5百，化妝品單筆2千送2百之外，特別將週年慶檔期延後一周，配合五倍券商機吸客，新光三越會員還可參與5萬元電子贈品禮券抽獎，相當於是五倍券翻10倍。另外，憑著實體五倍券單筆3千送2千抵用金；第二重優惠實體五倍券單筆滿5千送5百，若是綁定數位送更多，5千元一次梭哈，則有1千元電子抵用金。

據了解，去年發放三倍券新光三越收了11億元，前三大熱銷業種分別為化妝品、家居以及運動用品，今年五倍商機更大，也將重點放在此，提供全台獨家電動刷鞋機器、Dyson新品吸塵器等最新商品。

業者表示，現階段疫情趨緩，政府開放餐飲內用以來，新光三越南西店的餐飲回升最為迅速，復甦5成5左右，超市更是唯一逆勢成長的業種。再加上即將到來的週年慶商機，對全年業績還是有信心，目標衝破800億元。

此外，SOGO也針對使用紙本振興5倍券的民眾，化妝品、百貨男女童流行服飾、男女童鞋、家電、鍋具以及寢具，單筆滿2500送250購物電子抵用券；若是數位以及百貨會員，全館不限業種，單筆5000元送500元電子抵用券。