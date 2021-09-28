郵局五倍券「10／4起預約」　30分限5人領券！沒約得等11月才能領

▲紙本五倍券可透過郵局臨櫃領取。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

振興五倍券預約開跑，中華郵政將於10月4日開放網路及電話預約，10月12日至31日提供預約民眾領取，每半小時開放5人臨櫃，若要領6份以上五倍券，需等到11月才可領。11月1日起則開放民眾臨櫃領券、不需預約。另外中華郵政也會於領券前一日發放簡訊提醒，避免領券人忘記預約時間。

中華郵政發言人郭純陽表示，去年行政院發放振興三倍券，累計中華郵政共發放1068萬份三倍券，佔全台人口總數47％，且其中龐大數量都集中在前兩周，有民眾甚至在凌晨五點就到郵局門口排隊，剛開始每天幾乎都發出7、80萬份三倍券，最高紀錄一個上午發出99萬份。

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郭純陽指出，配合行政院推出振興五倍券，且避免如同去年的群聚風險，中華郵政將於10月4日開放預約，10月12日至31日提供預約民眾領取，每半小時開放5人臨櫃，若有里長須為里民服務，或有特殊機構需要一次領取6份以上的五倍券，就須等待11月才可領。

▲中華郵政10/4起開放預約領取五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

郭純陽表示，民眾可透過中華郵政全球資訊網或服務電話0800-700199預約領券，在預約時間前一日，中華郵政將發放簡訊通知，屆時領取人只需向郵局同仁出示簡訊或是預約畫面即可，另外有超過1250個郵局分局將於10月16日、23日兩個周六加班發券。

此外，為配合政府無現金支付政策及提升服務便利性，中華郵政公司自110年10月5日起於全國各地郵局郵務窗口全面開辦以「郵政金融卡」支付郵務資費服務。

民眾無論繳納郵資、購買郵票、信封、明信片、便利箱（袋）、集郵商品或印花稅票等，皆可透過郵政金融卡感應扣款。