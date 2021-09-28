BNT施打超複雜！稀釋1瓶6人份　醫護要「完成10大關卡」

▲BNT施打前有10道準備程序。（圖／翻攝疾管署影片）

文／中央社

新北市接種站昨天出現25人遭施打未經稀釋的BNT疫苗原液，BNT疫苗使用程序最繁複，施打前有10道準備程序，衛福部疾管署除提供相關資料外，更特別拍片教育醫護人員正確步驟。

針對恩主公醫院注射BNT疫苗未稀釋案，指揮中心僅表示，今天下午2點記者會統一說明。衛生福利部疾病管制署在BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗於22日首度開打前，已在YouTube頻道上傳BNT疫苗使用操作程序，詳盡說明BNT疫苗在接種前10項準備程序及注意事項。

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BNT疫苗為每瓶6劑，接種劑量為每劑0.3毫升，且接種前必須稀釋，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前接受中央社記者採訪時曾坦言，BNT疫苗施打前準備程序較為繁複，所以疾管署不僅提供BNT疫苗準備程序文字教案以外，也拍攝教學影片供醫護人員參考。

據「BioNTech COVID 19 疫苗使用操作程序」影片中，BNT施打前第1道程序，自疫苗保冷箱內取出疫苗，須注意勿搖晃，並於治療盤上操作，避免掉落。

▲BNT施打前有10道準備程序。（圖／翻攝疾管署影片）

第2道程序，檢查批號及有效期限，解凍後可使用期限標示於外盒。

第3道程序，目視瓶身底部，稀釋前，解凍的分散液可能含有白色至類白色不透明無定形顆粒。

第4道程序，醫護人員要輕輕上下倒轉藥瓶10次，上下一回為1次，勿搖晃藥瓶。

第5道程序，以3毫升空針，於原始藥瓶內注入1.8毫升的0.9%無菌生理食鹽水注射液進行稀釋。

▲▼BNT施打前有10道準備程序。（圖／翻攝疾管署影片）





第6道程序，將空針回拉推桿至1.8毫升處，抽出藥瓶中的空氣，使藥瓶壓力平衡，再將針頭從瓶塞拔出。

第7道程序，輕輕上下倒轉稀釋後的藥液10次，同樣勿搖晃藥瓶。稀釋後的疫苗應呈類白色藥液，無可見微粒，如果稀釋後的疫苗存在顆粒或變色，應丟棄不可使用。

第8道程序，取1毫升空針，每劑抽取0.3毫升疫苗，須特別注意所持針具為1毫升空針，抽取時注意瓶內藥液是否已稀釋，抽藥時避免敲彈疫苗瓶身及針具。

第9道程序，將針頭維持在液面下抽取，以避免抽到空氣，如有氣泡產生請採瓶內排氣。

第10道程序，稀釋後，藥瓶含2.25毫升液劑，可抽取6劑0.3毫升疫苗。如果藥瓶中剩餘量不夠抽取0.3毫升的完整劑量，應丟棄該藥瓶和剩餘劑量。完成上述步驟後，準備施打。