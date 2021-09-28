10／5管制鬆綁「婚宴座位」3方式擇1！指揮中心：有隔板一桌可坐滿

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布10/5後管制鬆綁，近期婚宴舉辦也陸續恢復正常，但仍有民眾疑惑座位到底該怎麼安排？對此，指揮中心今表示，80人以下遵照一般餐飲指引，80人以上的則需要看場所容留人數，隔板、間隔座或梅花座擇一即可，只要有隔板，座位就可以坐滿。

陳時中昨宣布，10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所，必須落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣，不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。

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而在電子遊戲場所及資訊休閒場所方面，則規定顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板或採間隔座/梅花座，禁止飲食，場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核，定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺，洗手間加強清消。

至於KTV和婚宴是否有限定人數規定，陳時中表示，小一點的婚宴會館不能超過80人，大一點的可以用每人2.25平方公尺來計算，KTV一樣要做人流控管。

而針對婚宴座位，醫療應變組副組長羅一鈞今表示，婚宴部分是根據9/21宣佈的餐飲指引規定，80人以下遵照一般餐飲指引，80人以上要符合場所容留人數，但是在場所內都要保持餐飲規定，隔板、間隔座或梅花座擇一即可，只要有隔板，座位就可以坐滿，沒有隔板就要梅花座或間隔座。

