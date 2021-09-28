LIVE／「25人誤打BNT原液」醫院將挨罰　指揮中心最新說明

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中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。新北市恩主公醫院因為疏失，誤將未稀釋的BNT疫苗給25位民眾施打，等於民眾打了5倍濃度的BNT，目前觀察被誤打的民眾僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應，相關情況預計記者會中進一步說明。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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新北市衛生局接獲通報，位於鶯歌區永福宮接種站昨日上午進行BNT疫苗接種作業時，疑似醫療作業疏失，以致有25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，這25位民眾均是透過中央疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，14名女性、11名男性，年齡分布在18-65歲間，目前25人身體狀況僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應。

恩主公醫院院長吳志雄上午召開記者會並道歉，坦言一瓶可施打6人，而這25位民眾各被接種了一瓶完整的疫苗，等於25人打了150人份。院方也還原事發經過，當日現場工作人員於中午清點施打數量時發現異常，經詢問值班藥師、護理師後發現，本次配發疫苗包含散裝25瓶，因散裝部分疫苗瓶蓋掉落，造成工作人員誤以為是已稀釋完成之疫苗，未經過再次確認即進行施打。

針對這起事件，衛生局昨日晚間緊急與衛福部疾管署長周志浩及多位專家學者透過電話會議進行討論相關應變作為，衛生局即日起也停止恩主公醫院疫苗施打作業一周進行懲處。指揮中心指揮官陳時中上午在立法院表示，現在先觀察民眾身體的狀況。至於是否懲處？他說，「當然還是會的。」

另外，指揮中心昨日公布第十輪增納AZ第二劑，提供50~64歲接種滿10週者登記，將於明日中午12時結算；第十輪確定將提供AZ、高端第二劑，至於原先說的BNT第一劑，由於供貨時程等問題，還需討論，相關內容也預期於記者會中說明。