「野馬男」闖紅燈撞死孝女被訴　檢方建請法院從重量刑

▲葉姓野馬男，駕車高速將巫姓女子撞死；歷經1個多月調查，19日偵查終結，葉男將依公共危險致死罪嫌提起公訴。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園葉姓「野馬男」，8月14日凌晨駕車高速闖紅燈，將騎機車的巫姓孝女撞死；警方將葉男逮捕依法偵辦並裁定羈押禁見；歷經1個月餘調查，全案19日偵查終結，將葉男以涉犯刑法第185條第2項公共危險致死罪嫌（法定刑為無期徒刑或7年以上有期徒刑）提起公訴。

檢察官認定，葉男在數次訊問中應答自若、時序清楚、法律是非觀念正常，加上看守所的觀察也認為葉姓被告言行舉止並無與常人相異之處，於犯罪行為當時應無辨識違法能力喪失或降低的情形，並未於偵查中送精神鑑定。

▲▼葉男高速撞擊後，巫女所騎的機車當場變成廢鐵 。（圖／記者黃孟珍攝）

又因，本案最初雖以葉男涉犯殺人罪嫌聲請羈押，但考量法院羈押的法條為刑法第185條第2項，再綜合參酌本案事證以及先前的南京東路飆車案、基隆逃避警車追逐案等判決前例，故以公共危險致死罪嫌提出公訴。法定刑為無期徒刑或7年以上有期徒刑。

檢察官指出，又考量葉男長期漠視交通法規，案發前數日才在台南市區危險駕駛，仍不知反省終致此一憾事發生，造成被害人家屬傷痛難癒且用路人相當恐慌，建請法院從重量刑。

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