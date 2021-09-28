載妹朝聖網紅聖地「哈比丘」　誤信導航卡山區小路！警成功救援

▲彰化1對情侶，日前到苗栗哈比丘遊玩後，誤信導航開入苗栗山區，遂趕緊報警求援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

彰化1名林姓男子（26歲），日前載著女友，來到苗栗知名網紅打卡景點「哈比丘」遊玩拍照，回程時導航卻指示行駛到銅鑼鄉1條產業道路，因道路實在太狹窄及路面泥濘，林男越開越不對，車輛最後動彈不得受困山區，2人只好打110報警求助，所幸員警協助脫困後人車平安，結束一場驚魂記。

苗栗警察分局雞隆派出所26日下午1時許接獲通報，1名自稱林姓小客車駕駛，迷途受困銅鑼山區，員警立即驅車趕赴現場。過程中不斷與林男保持通話，並告知待在原地等候救援，警方在山區蜿蜒道路歷經10多分鐘的搜尋，終於在銅鑼鄉盛隆村旁一條產業道路，發現林男所駕駛之自小客車。

▲▼警方到達後，慢慢指揮林男慢慢往前開，找到空地後迴轉脫困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，因山區道路泥濘，小客車卡在小路轉彎處動彈不得，無法駛出；經員警協助，林男緩緩將車輛駛出受困點，在前方找到一小塊空地，經大家合力指揮駕駛迴轉，最後順利駛離下山，成功完成救援任務。

林男向警方表示，自己和女友打算去完「哈比丘」就準備要回家，怎料導航卻指示行駛到銅鑼鄉盛隆村旁一條產業道路，起初還認為衛星導航不會出錯，才會依循路線一直往山區開，最後受困山區。林男和女友事後也對警方積極趕救援，引導至大馬路之舉，頻頻致謝。

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