女騎士被野馬男撞死　家屬慟PO影片：我表妹21歲人生結束了

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記者趙蔡州／綜合報導

桃園23歲葉姓男子14日駕駛野馬跑車，行經苗栗台一己線撞上21歲巫姓女子，造成巫女頭部重傷陷入昏迷，歷經13天搶救後仍宣告不治。巫女家屬29日在Youtube上傳影片，痛批政府要放任這種定時炸彈多久，「已經是第幾次了，為什麼這個破網，這麼久了依舊存在」。

葉男闖禍被逮捕後，葉男家屬趕到警局、地檢署陪同，期間向媒體透露，葉男有妄想，但沒有病識感，不覺得自己有問題，沒辦法配合就醫治療。這個說法讓巫女家屬相當不滿，甚至把整個事件起因到巫女死亡的過程剪成影片，直言「因為野馬男的無X違規行為，讓我表妹（巫女）21歲就結束了她的人生」。

▲野馬男遭警方移送時，還對著媒體比中指，絲毫沒有悔改之意。（圖／記者黃孟珍攝）

影片中可以看見，針對葉男家屬說的，「葉男沒有病識感，沒有辦法去定時的就醫治療」。巫女親友表示，「這已經是第幾次了，從北捷隨機殺人、北投文化國小割喉案、小燈泡事件、台鐵殺警……，為什麼這個破網，這麼久了依舊存在，為什麼不能就醫，卻要我們親人付出生命的代價」。

巫女親友直言，「我們希望我們的親人是最後一個，但我們內心都知道，不可能」、「我們沒有那麼偉大，想要改變社會，我們只求這個社會，可以還給我們一個公道」、「雖然知道不可能，但我們還是非常希望，曼筠（巫女）是最後一個」。

▲「館長」陳之漢也轉貼該影片，希望影片可以傳出去。（圖／翻攝自臉書）

影片曝光後引發網友熱議，「館長」陳之漢也轉貼該影片，希望影片可以傳出去。有網友說「爸爸好委屈，都說成司法應該要有正義一點了」、「這麼嚴重的精神疾病都不能強制就醫，真的是移動的炸彈」、「司法應該改革，而不是精神鑑定最大」。