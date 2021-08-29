　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女騎士被野馬男撞死　家屬慟PO影片：我表妹21歲人生結束了

記者趙蔡州／綜合報導

桃園23歲葉姓男子14日駕駛野馬跑車，行經苗栗台一己線撞上21歲巫姓女子，造成巫女頭部重傷陷入昏迷，歷經13天搶救後仍宣告不治。巫女家屬29日在Youtube上傳影片，痛批政府要放任這種定時炸彈多久，「已經是第幾次了，為什麼這個破網，這麼久了依舊存在」。

葉男闖禍被逮捕後，葉男家屬趕到警局、地檢署陪同，期間向媒體透露，葉男有妄想，但沒有病識感，不覺得自己有問題，沒辦法配合就醫治療。這個說法讓巫女家屬相當不滿，甚至把整個事件起因到巫女死亡的過程剪成影片，直言「因為野馬男的無X違規行為，讓我表妹（巫女）21歲就結束了她的人生」。

▲野馬男遭警方移送時，還對著媒體比中指，絲毫沒有悔改之意。（圖／記者黃孟珍攝）

▲野馬男遭警方移送時，還對著媒體比中指，絲毫沒有悔改之意。（圖／記者黃孟珍攝）

影片中可以看見，針對葉男家屬說的，「葉男沒有病識感，沒有辦法去定時的就醫治療」。巫女親友表示，「這已經是第幾次了，從北捷隨機殺人、北投文化國小割喉案、小燈泡事件、台鐵殺警……，為什麼這個破網，這麼久了依舊存在，為什麼不能就醫，卻要我們親人付出生命的代價」。

巫女親友直言，「我們希望我們的親人是最後一個，但我們內心都知道，不可能」、「我們沒有那麼偉大，想要改變社會，我們只求這個社會，可以還給我們一個公道」、「雖然知道不可能，但我們還是非常希望，曼筠（巫女）是最後一個」。

▲▼野馬男撞死人，館長幫死者家屬分享影片。（圖／翻攝自臉書）

▲「館長」陳之漢也轉貼該影片，希望影片可以傳出去。（圖／翻攝自臉書）

影片曝光後引發網友熱議，「館長」陳之漢也轉貼該影片，希望影片可以傳出去。有網友說「爸爸好委屈，都說成司法應該要有正義一點了」、「這麼嚴重的精神疾病都不能強制就醫，真的是移動的炸彈」、「司法應該改革，而不是精神鑑定最大」。

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
新北男胃鏡檢查前PCR　一口氣揪出「全家10人都確診」
快訊／阿富汗喀布爾又傳「巨大爆炸聲」　地點靠近機場
陸網瘋傳「7人開鍘名單」！　導演點名：李連杰快跑
50年老牌涼麵店「回歸了」！　停業14年重新開幕
台北男摸女病友「尿尿的地方」：住院前一直看A片
胸悶送急診　忍不住抽根菸！他下秒「全身發紫倒地」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北男摸女病友「尿尿的地方」…被逮坦承：住院前一直看A片

女騎士被野馬男撞死　家屬慟PO影片：我表妹21歲人生結束了

安平漁港垂釣區撈起浮屍！外套裝滿石頭　釣客嚇壞報警

民眾安平釣魚驚見浮屍　海巡、警消協力打撈安置

到市場買完午餐發現愛車「被偷」　警調監視器...車主糗大了

高雄女騎士控逼車！他吼「這裡汽車道」　她嗆：你不是要撞我嗎

台中石岡轎車撞分隔島翻覆　駕駛全身擦挫傷送醫

快訊／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」！　3人送醫救治

恐怖網友！1個月兩度把女子反鎖在家裡　她躲廁所報警

送鴨肉到市場…他慘遭25歲酒駕男猛撞！「斷肢掛機車坐墊」人彈飛

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

台北男摸女病友「尿尿的地方」…被逮坦承：住院前一直看A片

女騎士被野馬男撞死　家屬慟PO影片：我表妹21歲人生結束了

安平漁港垂釣區撈起浮屍！外套裝滿石頭　釣客嚇壞報警

民眾安平釣魚驚見浮屍　海巡、警消協力打撈安置

到市場買完午餐發現愛車「被偷」　警調監視器...車主糗大了

高雄女騎士控逼車！他吼「這裡汽車道」　她嗆：你不是要撞我嗎

台中石岡轎車撞分隔島翻覆　駕駛全身擦挫傷送醫

快訊／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」！　3人送醫救治

恐怖網友！1個月兩度把女子反鎖在家裡　她躲廁所報警

送鴨肉到市場…他慘遭25歲酒駕男猛撞！「斷肢掛機車坐墊」人彈飛

呂彥青初登板2球收工　助總：下週角色待討論

電影遭盜錄傳遍陸網！「金馬最佳新導演」嘆：毀了20年心血

新北男胃鏡檢查前PCR　一口氣揪出全家10人通通確診

樂天強攻5分大局逆轉　富邦下半季5戰全敗

快訊／阿富汗喀布爾又傳「巨大爆炸聲」　地點靠近機場

《刻在》去年奪金馬「最佳原創電影歌曲」　決選評審曝獲獎關鍵

南警緝毒無假期　打擊毒品績效卓著減毒六都第一

走錯模式倒地噴41萬…實況主發瘋摔麥「擦兒頭」　妻子嚇抖急逃竄

胡智為多投2球挨轟才退場　餅總坦承：是我的失誤

富邦建立打擊觀念　鍾承祐看重得點圈效率

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

社會熱門新聞

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

他偷吃親姊閨密！　怨正宮「性冷感」下場曝

新營菜園驚見「兩截男屍」疑野狗啃斷　面部全腐爛

酒後騎車返家　27歲男地藏庵前自撞亡

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

中和男高掛6F半空…下秒鬆手墜落

即／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」釀3傷！

快訊／南港男「墜落大樓一樓」頭部重創命危

墾丁遊客爆滿　小琉球遊客2成

噪音值超標！車主率10友圍毆麗寶賽車場員工

她穿「公主裝」接客　嫖客一句話露餡

女騎士野馬男撞死　家屬慟PO影片

她和男同學喝酒「突睡死」　醒來驚內褲反穿

更多熱門

相關新聞

即／金山海岸礁岩卡浮屍　「頭骨外露」身分待查

即／金山海岸礁岩卡浮屍　「頭骨外露」身分待查

新北市金山區台二線37.8公里處29日下午2時許，有民眾在岸際礁石上發現1具男性浮屍，該遺體經漂浮後被卡在礁石，目擊民眾嚇得趕緊報警，警方獲報趕抵現場，發現該遺體頭骨外露，死亡多日，身上無證件，確切死因及身分仍有待調查釐清。

水溝蓋遭竊失主去報案　竊嫌正好到派出所借錢

水溝蓋遭竊失主去報案　竊嫌正好到派出所借錢

小周末到板橋大遠百！「餐廳外炸滿人」脫罩吃東西：情況不妙

小周末到板橋大遠百！「餐廳外炸滿人」脫罩吃東西：情況不妙

蘆洲男熱水淋貓「茶茶」慘死　侯友宜痛心回應了

蘆洲男熱水淋貓「茶茶」慘死　侯友宜痛心回應了

警政署旁怪男強索現金　女導播拒絕愛車遭踹

警政署旁怪男強索現金　女導播拒絕愛車遭踹

關鍵字：

野馬男影音

讀者迴響

熱門新聞

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

李㼈悲送父親最後一程　告別式大批黑衣兄弟相送

今暴增23例確診「13本土、10境外」

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

今增13例本土！新北11例最多

宋智孝不敵攻擊只能認了：交往過金鍾國

「7萬姐」喊撐不住　女律師：由奢入儉容易嗎？

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面