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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文向民進黨同志示警：國內出現極端、分化社會言論！

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文出席民進黨創黨35週年餐會。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文出席民進黨創黨35週年餐會。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文28日出席「民進黨創黨35週年餐會」時，提醒黨內同志，面對境外的威脅，國內出現極端、試圖分化社會的言論，承諾繼續深化台灣的民主，促進溝通與理解。

蔡英文說，35年確實是蠻長的一段時間，一個人可以從小孩長大成長成人，35歲是邁入成熟，承擔起責任的年紀。

蔡英文向在場的前輩們表示，在成立民進黨的年代，大家大概也是30幾歲，大家將生命中最精華的時間，奉獻給民進黨，讓民進黨可以成立、成長，且不怕當時威權統治的威脅，是台灣民主成長過程中最具關鍵的事件。

蔡英文表示，這35年來，伴隨台灣走過解嚴、總統全面直選，從在野到執政，歷經政黨輪替，以及完全執政的歷練，民進黨今天已經從在體制外抗爭的在野黨，成長為今天的執政黨，位國家擘劃未來。

蔡英文說，作為現任的民進黨主席，時時刻刻提醒自己，民進黨這塊招牌是有重量的，希望所有黨內同志，不能忘記創黨前輩為台灣民主犧牲奉獻的勇氣和決心。

蔡英文指出，在這個階段，我們承擔執政責任，還有在這個變局當中，我們也要面臨很多挑戰；但是，我們仍然要堅守主權，鞏固民主，讓下一個世代的台灣人，繼續享有民主和自由，並且能夠自主決定國家的未來。

蔡英文提醒黨內同志，面對境外的威脅，看到國內也出現一些更極端，試圖分化社會的言論，這一代的民進黨人，責無旁貸，肩負使命，更要繼續深化台灣的民主，促進溝通和合解，團結一致，壯大台灣，才能守護我們現在所有的一切，能夠繼續下去。

蔡英文強調，這幾年來，台灣跟國際的互動，是不斷地在增加，我們也透過多元的方式，深化實質合作的夥伴關係，今天的台灣在國際地緣上、戰略上、經濟上，都有一個不可被忽略的關鍵性地位。

▼兼任民進黨主席的總統蔡英文出席民進黨創黨35週年餐會。（圖／民進黨提供）

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文出席民進黨創黨35週年餐會。（圖／民進黨提供）

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