「已申請加入CPTPP！」　蔡英文邀台商幫忙：在世界打開更多商機

▲總統蔡英文出席「世界台灣商會聯合總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日上午出席「世界台灣商會聯合總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」開幕典禮時表示，為了讓台灣走向世界，政府在上週已經向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP，這展現出台灣的決心，也做好了準備，希望所有台商朋友可以一起幫忙，為台灣在世界各國打開更多的商機。

蔡英文致詞時表示，在全球奔走的台商，都是幫助台灣走向世界的好夥伴，特別是面對嚴峻的國際疫情，台商朋友們透過捐款、捐物資等方式，幫助各國對抗疫情；這些關懷行動，都讓台灣受到各國的肯定和重視。

蔡英文指出，大家在外打拚，讓世界看見台灣，政府也會全力支持，在疫情衝擊下，台商朋友也面臨許多經營挑戰；因此，她也特別請僑委會委員長童振源輔導海外信用保證基金，在今年4月推出了紓困方案4.0，到上個月底，海外信保基金已經承作了200多件紓困案件，幫助台商朋友取得融資超過9,500萬美元。

蔡英文進一步指出，台商穩住了，台灣產業布局全球也會更穩，而為了讓台灣走向世界，政府在上週已經向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP，這展現出台灣的決心，我們也做好了準備，希望所有台商朋友可以一起幫忙，為台灣在世界各國打開更多的商機。

蔡英文表示，政府協助台商布局全球的同時，她也歡迎大家回台投資，還記得今年3月，世界台商總會長梁輝騰率團回國訪問，也到總統府跟她見面交流，提供了許多寶貴的意見，其中大家最關注的就是土地、租稅優惠、貸款等問題。

蔡英文接著說，為了讓台商更便利，政府從前年開始就推動「投資台灣三大方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等協助，還有專人服務，協助大家解決回台投資大小事。

她說，在「投資台灣事務所」努力之下，到今年9月10日為止，已經吸引了991家企業、超過1兆3,000億元的投資，她也希望大家共襄盛舉，一起回到台灣來打拚。

最後，蔡英文再度感謝全球的台商，因為有他們的打拚和行善，讓更多的國際友人一起來支持台灣；也感謝世界台商總會及各地商會的努力，讓全球台商團結在一起，並祝福年會圓滿、順利。

▼總統蔡英文出席「世界台灣商會聯合總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」。（圖／總統府提供）

