台灣民意／蔡英文聲望增至48.6%　游盈隆曝原因「9月吃釋迦和蓮霧」

▲總統蔡英文聲望回溫。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會28日發布9月「疫情危機、政黨競爭與兩岸關係」最新民調，結果顯示，4成9民眾表達贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，4成3民眾表示不贊同；另對行政院長蘇貞昌施政政體表現，4成8民眾表示滿意、4成5表示不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，蔡英文聲望得力於疫苗陸續到貨，以及中國大陸禁止台灣釋迦與蓮霧進口，牽動兩岸敏感神經。

民調結果顯示，關於蔡英文聲望，4成9基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，4成3不贊同，贊同者比不贊同者多6.1個百分點。游盈隆指出，這項發現顯示，蔡英文的執政表現並未獲得全國過半數公民的認可，對其國家領導方式，包括重要政策與人事安排，不以為然的公民仍大有人在。

民調顯示，和上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」（Presidential Job Approval Rating）48.6%，比上個月45.3%上升3.3個百分點，而「總統職務表現不贊同率」（Presidential Job Disapproval Rating）42.5%，則略微上升1個百分點;這一來一往，使得贊同者與不贊同者相差6.1個百分點。

游盈隆分析，過去1個月，因民間企業與宗教團體採購BNT疫苗開始運抵台灣，加上政府採購疫苗陸續到貨，以及多國疫苗捐贈，使得台灣疫苗覆蓋率一舉突破50%，一定程度緩和了原本驚惶的人心，儘管過程中政府疫苗施打順序朝令夕改，引發不少民怨。

游盈隆表示，9月19日中國大陸再次祭出水果禁令，聲稱發現有害生物，禁止台灣釋迦與蓮霧進口，再次牽動兩岸敏感神經，最新民調顯示3分之2台灣公民認為中共此舉並不恰當，而兩岸關係緊張間接有助於拉抬總統聲望，這已經是不變的政治方程式，所以，「三月吃鳳梨」，「九月吃釋迦和蓮霧」，對蔡總統聲望都有意外的助益。

若以過去數月民調數字相比，游盈隆指出，今年5月蔡英文聲望滑落8.7個百分點到45.7%，創下22個月來的歷史新低紀錄，接著一連3個月都在4成5左右低檔徘徊，最低還曾低到43.2%，但九月回到48.6%，雖然距離過半數百分之五十只有一步之遙，但仍停留在4字頭乃不爭的事實，因疫情變數仍多，疫苗政策爭議不斷，對蔡政府不利的4項公投將陸續重新啟動，兩岸風雲隨時可能再起等等，目前實難以預料其聲望是否會就此緩步上揚。

此外，民調結果顯示，對於蘇貞昌施政表現的民意反應，4成8基本上滿意、4成5不滿意，滿意的人比不滿意的人多3.3個百分點。

游盈隆分析，過去5個月本土疫情風暴重創蘇內閣，施政滿意度從6月到8月，一連3個月都呈現赤字，也就是說不滿意者多於滿意者，其中尤其以6月差距最大，不滿意者比滿意者多7.4個百分點。

游盈隆說，9月隨著整體疫情趨緩，疫苗供給大量增加，不論是民間主動協助政府購買、外國捐贈或政府預購到貨，再加上政府花大錢紓困和振興經濟如五倍券終於出籠，整體民意轉趨對執政當局有利，讓政局暫時有雨過天晴的感覺，蘇內閣改組的內外壓力將消失於無形。

本次調查訪問期間是2021年9月22至23日二天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。