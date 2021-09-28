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幸運兒買二手冰箱挖出「上億私房錢」　可依法爽拿20％報酬金

▲▼二手冰箱中挖出上億私房錢。（圖／翻攝自濟州西部警察署）

▲南韓民眾購買二手泡菜冰箱，卻在裡頭挖出上億私房錢。（圖／翻攝自濟州西部警察署）

記者張寧倢／編譯

南韓濟州島一位民眾買二手的泡菜冰箱意外挖出私房錢，而且金額高達1.1億韓元（約新台幣253萬元），趕緊向警方報案。濟州西部警察署28日表示，時隔1個半月終於找到現金的主人，是一名於去年9月逝世的首爾60多歲女性，死後冰箱被不知情的家屬轉賣給二手物品業者。

根據韓聯社報導，一名濟州島居民去年8月透過網路向首爾鍾路區某二手物品業者購買了一台泡菜專用冰箱，大約在10個月後運抵濟州島，而購買人收到商品後將冰箱進行清掃，卻意外發現用膠帶黏著的大量現金。據悉，分別以100張或200張的5萬韓元紙鈔為一捆，放進幾張文件資料袋後，又用塑膠袋包裹，才黏在冰箱內部的底板上，總計金額達到1.1億韓元。

報導稱，警方介入調查後，首先以報案人購買冰箱的二手業者為中心，追蹤了冰箱的流通途徑，但即使確認了周邊監視器，也常因為時間太過久遠，影像到期而自動刪除。不過，調查過程中有記者注意到和現金一起被發現的文件資料袋，上頭寫有醫院名稱和出院日期。另外，警方還確認到裡頭裝著寫有藥局名稱的藥袋，便以此為調查基礎找到了失主──已故的首爾60多歲女性A某。

警方聯繫了A某的遺屬，從家屬手機中的照片確認了A某生前使用的冰箱與藏有上億現金的冰箱型號相同，南韓國立科學調查研究院也透過鑑定確認了文件袋上寫的字與A某筆跡高度相似。經確認，這筆錢是A某生前領取保險金後，加上處理手上部分財產而累積成的大筆資金，家屬並不知道這筆錢的存在，二手物品業者則表示，「以為是用來平衡冰箱水平，才會黏在裡面。」

報導指出，這筆錢將根據遺失物處理程序返還遺屬，目前尚保管於濟州島某家銀行，根據南韓《失物法》第4條規定，遺屬在收到現金後，必須向拾得者（同報案人）支付5％到20％的報酬金。警方相關人士表示，最終能順利將故人的財產還給家屬感到非常高興。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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