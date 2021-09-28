牛津研究：吸菸者染疫住院風險高出6至8成　死亡可能性較高

▲ 研究顯示，吸菸者染疫後住院的可能性較高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國牛津大學最新研究顯示，吸菸者若感染新冠肺炎，住院可能性較非吸菸者高出60%至80%，死亡風險也更高。不過，有關吸菸與新冠肺炎的研究結果不一，要確定吸菸為重症風險提升的原因尚有難度。

牛津大學博士克利夫（Ashley Clift）的團隊分析英國生物樣本庫（UK Biobank）中2020年1月至8月間共42萬1469名受試者資料，利用全科醫師病例、新冠肺炎測試結果、住院資料及死亡證明，確認吸菸與新冠肺炎嚴重程度的關聯。研究發現，相較從未吸菸者，目前有吸菸者染疫後住院的可能性高出80%，死於新冠肺炎的可能性也明顯較高。

分析結果也支持吸菸與新冠肺炎加重的關聯，發現對吸菸的遺傳易感性（genetic predisposition）與染疫風險提升45%及住院風險提升60%有關；大量吸菸的遺傳易感性則與感染風險增加逾1倍及住院風險增加5倍有關，死亡風險增加10倍。

克利夫說明，研究結果表明，吸菸與新冠重症風險有關，「就像吸菸影響你罹患心臟疾病、各種癌症及我們所知與吸菸有關之所有疾病的風險一樣，新冠肺炎看來也是如此，所以現在可能正是戒菸的最好時機。」

倫敦帝國學院博士拉弗蒂（Anthony Laverty）及教授米萊特（Christopher Millett）發表於英國胸腔協會期刊Thorax的社論指出，「這項研究增加我們對於吸菸不能預防新冠肺炎的信心」，因其使用的研究設計方法令其較過去的研究更加可信。

這項研究匯集有關吸菸與新冠肺炎的觀察與遺傳數據，以加強證據基礎，結果與疫情大流行之初一項研究結果相反。該份研究作者後來被爆出與菸草業有利益關係，論文已被下架。

《衛報》指出，其他有關吸菸是否可能導致新冠肺炎加重的研究結果不一，但問題是，這些研究多屬觀察性（Observational Study），很難確定吸菸是導致風險升高的原因，也可能有其他因素影響，例如吸菸者社經背景較低的可能性較高。

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