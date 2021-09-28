719前沒勾AZ ！26歲男崩潰「一劑都沒有」求問等嗎　網曝1解方有救

▲原PO猶豫直呼，「堅持等莫德納嗎？」（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

第十輪疫苗將開放「50至64歲民眾」接種第二劑AZ，然而對於719前沒勾AZ的人，至今只能無奈乾瞪眼！一名26歲鄉民討拍，當初就只有勾莫德納，看著身旁的人已施打新冠疫苗第二劑，心頭忍不住一驚「還需要繼續堅持等待嗎？」文章貼出後引發網友反酸，「自己選的自己承擔」、「你連BNT都沒選？那慢慢等吧！」

一名網友在PTT以「有人到現在第一劑疫苗都還沒打嗎？」為標題表示，自己是84年次，當初疫苗平台上線只勾莫德納，因此至今尚未接種疫苗，讓他莫名心慌。

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對此，原PO崩潰求問「看大家都已經打完第二劑準備第三劑，還需要繼續堅持等待嗎？真的只能有什麼打什麼？人民沒有自由選擇疫苗的權利嗎？還是不打疫苗也不會怎樣？」

文章曝光後，引發網友兩派戰翻，一票網友+1怨嘆，「你這年齡，單勾莫是勾心酸的」、「我83年次，到現在也還沒打」、「有高端在，不可能」、「7/13登記到現在都沒得打」、「+1，我爸更慘，6～7月時糖尿腳受傷狀態不能打，取消莫德納後，725再預約，現在整個人被政府忘掉」、「5月爆發，我每天去上班都沒中了，現在更不可能中了」、「再過三月疫苗又要改版，我沒打到也無所謂了」、「我選BNT也不知道要等到啥時，一直被插隊」、「 +1，第一次沒選AZ被懲罰了的疫苗孤兒」。

另一派網友則搖頭，認為趕快加選BNT或許能快一點打到疫苗，「快加選BNT」、「你連BNT都沒選？那慢慢等吧」、「莫德納就少，幹嘛一直單吊莫德納，打不到又怪東怪西」、「自己選的自己承擔」、「第九類第一劑都還沒打，怎可能輪到你們正常人」、「莫德納有貨，也是先給老人打第二劑好嗎？傻傻的」。

▲9/23疫苗意願登記數據，53萬莫粉仍打不到。（圖／指揮中心提供）



根據指揮中心資料指出，7月19日收單時，願意接種AZ疫苗者共有495萬人，如今新冠疫苗第1劑接種率已破1000萬人，卻發現有67.2多萬的「莫粉」，在7月19至9月23日期間突改變心意，仍選擇加選AZ疫苗，無奈目前AZ與莫德納，都優先提供第二劑施打，讓想打第一劑的人似乎遙遙無期。

針對堅持莫德納者，指揮官陳時中也提出解方，他建議可以選BNT疫苗，它和莫德納同樣屬於mRNA疫苗，有疫苗就先打。至於AZ疫苗何時才會再開放7/19以後登記者的第一劑接種，莊人祥表示，視疫苗到貨情況，10月底有可能再開放接種第一劑AZ疫苗。

▼莫德納疫苗超難等！（圖／記者湯興漢攝）

