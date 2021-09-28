南開科大攜手BBC教育基金會　打造南投英語科技師資培訓基地

▲南開科大新創「科技教育英文師資培訓基地」揭牌啟用（下同）。（圖／南開科技大學提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是教師節，南開科技大學攜手英國廣播公司（BBC）micro:bit教育基金會，於應用外語系籌設成立嶄新的科技、英文跨領域師資培訓基地，也為南投地區導入嶄新的雙語（英語+程式語言）科技教學的新里程拉開序幕，未來將媒合通過培訓的師資，以大手拉小手的方式，在南投地區推動發展雙語科技教育新模式。

南開科大和BBC micro:bit教育基金會於27日正式簽署MOU合作備忘錄，舉辦「科技教育英文師資培訓基地」揭牌啟用儀式；南投縣政府指出，在縣府的先期規劃下，全縣173所國中小於108年都配置BBC micro:bit微型電腦設備，目前第一線教育現場所迫切需要的是能夠協同教學的講師人力，因此在各單位共同努力下，由南開科大設立「科技教育英文師培基地」。

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校方指出，未來除將積極媒合周邊學校所需的社團課輔講師需求，更將與中投有線電視公司共同合作規劃寒暑假營隊，開辦「雙語+STEAM跨領域+SDGs聯合國永續發展」主題課程，讓南投的孩子同步對英語及程式語言產生學習興趣，培養出國際競爭力與全球發展視野。

南開校長許聰鑫表示，在副校長林正敏副校長與校內同仁們的努力推動下，已成立南投python程式語言社群「Nantou.py」，更實際協助在地農特產業導入AI人工智能，運用新興科技增加民眾福祉；這次再與設於虎尾科大的「中部創新自造教育基地」，共同於應用外語系成立「科技教育英文師資培訓基地」，進一步提升大學生的英語及程式語言能力，南開將成為孕育南投縣雙語科技教育師資的搖籃。



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