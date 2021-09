出國搭機必備單字！　「托運行李」和「手提行李」這樣說

▲到國外從「要到哪個航廈」開始,語言溝通可能就是個問題,手提和托運行李也有不同稱呼。(圖/Pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

疫情悶壞全世界,許多人都在等著之後能出國「報復性旅遊」,Podcast節目《宇宙人外信》最新一集透過情境的方式,介紹在出國旅遊搭機時,常會用到的英、日、韓文單字和句子。

旅行搭機時若人在國外無法用中文溝通,當搭計程車要趕往機場時,司機通常都會問要去哪個航廈,這時就會出現「terminal」這個單字,在日文中是「ターミナル(Taaminaru)」,韓文則是「터미널(teomineol)」。

帶著大包小包的行李要過關時,若有行李要托運,該怎麼和櫃檯人員說呢?主持人Ethan劉傑中特別指出,很多人會誤以為托運行李是「check-in luggage」,但這和入住飯店不一樣,可以直接說「check luggage」就好,然後直接告訴對方「I want to check my luggage」(我要托運行李)。至於要帶上飛機的手提行李,則是「carry-on」。

「荷物」一詞在日本街頭和飯店都相當常見,其實就是行李的意思,可以和機場櫃檯說「荷物 Nimotsu」,對方就知道是托運行李了;若是手提行李的話,則說「預け荷物 Azuke nimotsu」。

若今天在南韓機場想要托運行李,可以和海關說「수하물(suhamul)」,另外沒有要托運而是帶上飛機的行李,就是「위탁수하물(witag suhamul)」,而一般在統稱行李或是要問說「你東西帶了嗎」,則用「짐(Jim)」指稱。

其他還有登機口、入境口以及轉機的相關單字和句子,若有興趣收聽完整單集,可以直接點擊連結收聽,或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

