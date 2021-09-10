出國搭機必備單字！　「托運行李」和「手提行李」這樣說

▲到國外從「要到哪個航廈」開始，語言溝通可能就是個問題，手提和托運行李也有不同稱呼。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情悶壞全世界，許多人都在等著之後能出國「報復性旅遊」，Podcast節目《宇宙人外信》最新一集透過情境的方式，介紹在出國旅遊搭機時，常會用到的英、日、韓文單字和句子。

旅行搭機時若人在國外無法用中文溝通，當搭計程車要趕往機場時，司機通常都會問要去哪個航廈，這時就會出現「terminal」這個單字，在日文中是「ターミナル（Taaminaru）」，韓文則是「터미널（teomineol）」。

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帶著大包小包的行李要過關時，若有行李要托運，該怎麼和櫃檯人員說呢？主持人Ethan劉傑中特別指出，很多人會誤以為托運行李是「check-in luggage」，但這和入住飯店不一樣，可以直接說「check luggage」就好，然後直接告訴對方「I want to check my luggage」（我要托運行李）。至於要帶上飛機的手提行李，則是「carry-on」。

「荷物」一詞在日本街頭和飯店都相當常見，其實就是行李的意思，可以和機場櫃檯說「荷物 Nimotsu」，對方就知道是托運行李了；若是手提行李的話，則說「預け荷物 Azuke nimotsu」。

若今天在南韓機場想要托運行李，可以和海關說「수하물（suhamul）」，另外沒有要托運而是帶上飛機的行李，就是「위탁수하물（witag suhamul）」，而一般在統稱行李或是要問說「你東西帶了嗎」，則用「짐（Jim）」指稱。

其他還有登機口、入境口以及轉機的相關單字和句子，若有興趣收聽完整單集，可以直接點擊連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

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