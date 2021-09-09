英國首相挺美領導全球「助台抗中」　外交部：台灣是民主堅強堡壘

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

英國首相強森（Boris Johnson）日前在英國國會表示，台灣的情況會愈來愈困難，英國將追隨美國的全球領導。外交部發言人歐江安9日表示，台灣與英國關係密切友好，英國政府近年持續支持台灣參與國際組織，更促成七大工業國集團（G7）外長會議公報強調維護台海和平穩定的重要性，外交部表達由衷的感謝。

英國國會議員、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）6日在國會上詢問，是否能向台灣人民表達，無論中國如何威脅台灣，英國都會支持台灣擁有民主和人民自決的權利？強森當場回應，「以英美關係為優先考量，台灣的情況會愈來愈困難，英國將追隨美國的全球領導。」

歐江安說，外交部樂見強森依循G7外長會議及領袖峰會相關聲明的重要基調，在回詢國會議員提問時強調，英國瞭解兩岸情勢目前的發展，尤其是台灣處境的困難，近日並已與美國拜登總統討論，同時英國也將持續支持美國的全球領導。

歐江安指出，英國首相強森的答覆充分顯示英國與其他理念相近國家一致，支持台灣的立場一貫。對於英國政府持續公開表達重視台海和平與穩定，以及英國議會對於中國不斷威脅台灣表示高度關切並提出質詢，呼籲英國政府應該全力支持台灣、鞏固台灣作為防衛民主自由前線的堅強堡壘，外交部均表達由衷感謝。

歐江安說，台灣與英國關係十分密切友好，英國政府近年來不僅支持台灣參與國際組織，鼓勵兩岸對話，更於今年擔任七大工業國集團（G7）主辦國時，先後促成於外長會議公報及領袖峰會聯合公報均強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題。