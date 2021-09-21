照顧服務員培訓班訓後就業率近9成　台南職前訓練課程招生中

▲為培育照顧所需人才，勞工局與轄內各大工會、醫療護理機構、大專院校等訓練單位，合辦照顧服務員職業訓練，今年預計培育近千名照顧服務員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為使台南成為長者友善居住的「希望家園」，市府積極配合中央推動長照2.0，市長黃偉哲表示，台南老年人口達30萬，已進入高齡社會，為培育照顧所需人才，勞工局與轄內各大工會、醫療護理機構、大專院校等訓練單位，合辦照顧服務員職業訓練，今年預計培育近千名照顧服務員。

勞工局王鑫基局長說，透過職前訓練課程培育上課學員的技術硬實力，更採取訓用合一策略，結合用人單位作就業媒合、協助就業，在照顧服務員培訓的就業率近9成，使其學有所用；此外，勞工局另開辦「美容美髮」、「電腦資訊」、「餐飲服務」、「專業服務」、「專業設計」等職前訓練，協助勞工朋友增進就業技能，進而運用專業翻轉職場發展，圓自己的人生夢想。

勞工局目前有照顧服務員專班、全方位坐月子實務培訓班、會展策劃人才培訓班、精油SPA與足體舒壓訓練班、亮眼美睫美甲班、影片企劃製作後製培訓班、EXCEL文書與圖文設計實務班、手作烘焙培訓班等訓練招生中，凡符合特定對象失業者（就業保險被保險人非自願離職者、獨力負擔家計者、中高齡、長期失業者、原住民、身心障礙、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者…等）資格，參加職前訓練可全額補助訓練費用，而一般失業者參訓則補助80％，歡迎民眾踴躍報名，相關課程資訊可洽勞工局職訓就服中心06．6330820，或至台南市政府勞工局職訓就服中心網站（http://job.tainan.gov.tw/）以及台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw/）查詢，失業者職前訓練也可至全國7-11統一超商「i-bon」系統「下載－政令宣導－台南市政府找頭路」免費查詢。亦可電洽民政市政中心06．6330820分機302~304、306、307、永華市政中心06．2991111分機7776、7777、7780、1810，將有專人提供服務。