「小五妹遭排擠」老師一靠近震驚　逆轉結局感動萬人：太催淚了

▲女孩因為身體發出惡臭、衣服髒兮兮，而遭到同學們排擠。示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者周亭瑋／綜合報導

基隆長樂國小「神老師」沈雅琪長期幫助弱勢學童，她也會在粉專「神老師&神媽咪」，分享經歷過的小故事，狂吸超過29萬人追蹤。昨日，她回憶起某位曾被孤立的小五女學生，在她找到問題點後，開始幫助對方一步步改進，她的態度與做法感動上萬人，不禁淚讚她是小女孩的貴人。

沈老師提到，有一年在五年級剛開學第2天，就能明顯看到某個女孩被孤立，坐在旁邊的同學紛紛把桌子搬開，排隊時她也低著頭、落單排在最後面，「把孩子單獨找來，她一靠近我就知道問題在哪裡了。身上散發惡臭、頭髮明顯很多天沒洗，衣服髒兮兮，眼角有眼屎、嘴角有口水印，一整口的黃牙。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時，沈老師拿了個小鏡子，先讓女孩看看自己的模樣，並柔聲地說「妳早上沒有洗臉刷牙吼？妳呼一口氣在手上聞聞看，手放在頭皮上搓一搓聞聞看，味道好嗎？」「如果老師一看就能知道，妳覺得同學會不會有感覺？起床以後要洗臉刷牙，還要照鏡子把頭髮梳整齊。」

▲沈老師教她怎麼自己洗澡、打理衣著。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

女孩吐露，在她低年級的時候，媽媽和爸爸離婚後便離開了，以前都是媽媽幫她洗澡，後來她都等爸爸回家幫她洗，如果父親加班到很晚，她便直接睡覺了。

一席話讓沈老師震驚，同時也跟女孩強調，她已經五年級了，照顧自己的工作必須自己做，不能再讓爸爸幫忙，當然沈老師也不厭其煩地教她做這些事情，「我跟輔導老師找了很多二手衣給這孩子，每天盯著她洗頭洗澡、洗臉、綁頭髮。孩子的能力夠，只是沒有人教，沒有人給方法，陷在困境裡不知道該怎樣爬出來。」

在教完基本的清潔和保護自己的觀念後，沈老師把她拉進小團輔做紙藝，讓孩子從小事情上，慢慢累積成就感，同時也盯著她完成其他科的作業。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，沈老師趁女孩不在時，提醒其他同學「我們都有爸爸媽媽家人照顧著，有人幫忙洗衣服、煮飯，可是她都沒有，什麼都要自己來，很辛苦呀！她很努力在改變，我們也要改變對她的方法和態度。」

不過，沈老師並非全然的情緒勒索，她也說道，「你不喜歡她，我尊重你，可以不用跟她當好朋友，但是你必須尊重她，不可以有人給她臉色看、欺負她、排擠她。」

最後，神老師直言，「把一個被孤立的孩子照顧好，教室裡就會減少很多的問題，很難強迫班上的孩子去接受一個惡臭的同學，最好的方法就是教育孩子照顧自己的方法，讓她乾淨了，其他霸凌、孤立、酸言冷語、缺交作業、頻繁被科任老師告狀...這些問題就都沒有了。」

文章引來超過1.1萬人按讚，大家紛紛感動直呼，「一早看到老師的文章，就像太陽一樣溫暖」、「孩子有幸能遇到神老師，感恩有您的付出」、「謝謝擁有美好心靈的神老師」、「吃早餐的時候配了好多洋蔥」、「謝謝老師用敏銳充滿愛心的雙眼，接住一個個需要關心的孩子」、「到5年級才遇到您，想到這孩子被漠視了這麽久...好心疼」。