台灣首次同志校園經驗調查出爐　68.5%學生聽過教職員恐同言論

▲62.1%的填答者說，曾因為自己的性傾向、性別認同或性別氣質表現而遭遇言語騷擾。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台灣同志諮詢熱線協會今（27日）公布台灣首次同志（LGBTQ+）學生校園經驗調查結果，發現有68.5%的學生指出，曾聽過老師、教職員或教官本人發表恐同言論，讓LGBT學生在校園裡感到不安全的原因，還有直接的騷擾與攻擊，62.1%的填答者表示，曾因為自己的性傾向、性別認同或性別氣質表現而遭遇言語騷擾。

2020年熱線與美國同志組織GLSEN合作，針對就讀國中、高中、高職、五專（專一到專三）的同志學生進行網路調查，了解2019年9月至2020年7月這個學年裡校園生活，最終有1226份有效問卷，成為台灣首次同志（LGBT）學生校園經驗調查。

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▲▼台灣首次同志（LGBTQ+）學生校園經驗調查結果。（圖／台灣同志諮詢熱線協會提供，下同）





熱線說明，調查內容包含LGBT學生的校園經驗、LGBT學生的校園資源與支持兩部分，35.6%的填答者曾因為自己的性傾向，而在校內感到不安全；24.4%的填答者曾因為自己的性別氣質表現而感到不安全。當LGBT學生在校園中感到不安全時，可能會選擇逃避特定校園空間（如游泳池和廁所）或活動，分別有49.9%、43.5%的填答者表示，曾因感受到不安全而想要逃避校園集會、課外活動。而在過去一個月間，有4.9%的LGBT學生曾因感到不安全而曠課或缺席至少一天。

熱線提到，41.9%的填答者頻繁或時常在校內聽到gay這個字被用來表示負面的意思；87.2%的填答者表示，聽到gay這個字被用來表示負面意思時，讓他們感到困擾或不愉快。而當類似的恐同言論出現時，40.6%的學生表示，即時有教職員在場，教職員也從來不曾介入；甚至有超過三分之二（68.5%）的學生指出，曾聽過老師、教職員或教官本人發表恐同言論。

▲▼62.1%的填答者表示，曾因為自己的性傾向、性別認同或性別氣質表現而遭遇言語騷擾。

有62.1%的填答者說，曾因為自己的性傾向、性別認同或性別氣質表現而遭遇言語騷擾（例如：羞辱、辱罵、嘲諷、威脅）。其中，LGBT學生最常因個人的性別氣質表現，遭到不同形式的騷擾與攻擊（言語騷擾53.2%、肢體騷擾14.7%、肢體攻擊4%） ，其次是因個人的性傾向、最後則是個人的性別。熱線指出，有超過一半（55.2%）不曾向教職員通報，主要原因就是不認為老師或教職員可以有效處理這個情況，值得留意的是，有16.8%的填答者表示老師或教職員本人恐同、恐跨。

校園資源與支持部分，熱線公布，絕大多數（92.1%）的填答者能夠說出至少一位他們認為在其校內支持LGBT學生的教職員，但不到一半（41.4%）的人表示，在他們就讀的學校內有多位（6位以上）支持同志的教職員。此外，當詢問到學校的行政人員（校長、處室主任）支持LGBT學生的程度，只有略多於四分之一（27.7%）的學生表示，就讀學校的校長、處室主任抱持著支持的態度。

▲▼16.8%的填答者表示老師或教職員本人恐同、恐跨。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻指出，《性別平等教育法》施行至今已17年，很遺憾看見本次調查的結果同志學生仍聽到負面言論，其中也包括來自老師或教職員，在學校也很少聽過正向的性平教育。

教育部學生事務及特殊教育司許慧卿專委專員回應，2004年開始推動《性別平等教育法》，其中一級主管、師培與性平教育的職訓都有性平教育的相關規定，但落實上仍有不足，未來會在大學校長會議、學務長會議、課外活動組等相關研習會議加強宣導，相關建議未來也會納入修法參考。

▲▼68.5%的學生指出，曾聽過老師、教職員或教官本人發表恐同言論。

教育部國民及學前教育署詹雅惠專委專員表示，國教署有以下四個支持措施面向：

一、提升一級主管、教職員、學生、家長在尊重多元性別、消除性別歧視的價值信念。

二、每年定期檢視校園安全空間，用性平友善視角來規劃設施設備，讓所有性傾向、性別特質的學生受到支持，例如建置性別友善廁所與鼓勵協助支持性社團。

三、持續研發性別友善的教案示例，將尊重多元性別的意識融入課程教學。

四、校園在性平事件通報與後續輔導措施，應暢通申訴管道。