12歲女童偷偷撿回收賣錢！員警聽「背後原因」鼻酸：媽媽騙了她

▲女童撿回收賣錢，騙媽媽「被關小黑屋」，背後藏洋蔥。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

福建省仙遊縣的警方日前接獲報案，有名12歲女孩聲稱「被關在小黑屋」，疑似遭到綁架，經過調查才發現，原來是女孩撒謊，背後還藏著滿滿的洋蔥，讓網友們看完忍不住落淚。

綜合陸媒報導，當地警方接獲報案，女子陳述案件詳情，12歲的女兒被關在小黑屋裡，讓警方感到擔心，是否是碰上綁架案。不過，經過調查才發現，原來女孩是外出撿瓶子。

員警感到好奇，詢問為何要外出撿瓶子，女孩才透露，父親8年前已經去世，媽媽告知「只要存夠500元（約新台幣2,145元），就有爸爸了」，女孩為了「存錢買爸爸」，所以才偷偷外出撿瓶子換錢。

▼原來是因為母親的一句話，女童才會撿回收賣錢。（圖／翻攝《網易新聞》）



員警聽完故事，感到相當鼻酸，為了安慰女孩，還趁著生日的時候，跑到家中祝賀，並希望成為「警察爸爸」，替女孩過了難忘的生日。

網友們看完感人的故事，在下方感性留言，「讓人落淚，可憐的孩子」、「孩子的遭遇蠻讓人心疼的。一定要好好愛你的媽媽啊」、「心酸，好懂事的孩子」、「孩子是那麼的單純又天真，真的不忍心讓她知道這個世界有多麼殘忍和現實。」

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