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花蓮1日2溺水「2學生+1潛水客」獲救　戲水體力不支

▲▼石梯坪潛水客所幸身穿救生衣保住一命，海巡人員救上岸後由救護車送醫。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

▲▼石梯坪潛水客所幸身穿救生衣保住一命，海巡人員救上岸後由救護車送醫。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮海岸27日下午分別於石梯坪露營區及南濱公園近岸發生民衆溺水意外，所幸經海巡人及消防人員馳援，溺水3人均平安獲救。

海巡署第九巡防區指揮部27日下午17時同時接獲花蓮縣消防局轉民眾118報案，分別於花蓮加利利海石梯坪露營區前方約200公尺有浮潛民眾遭浪襲受傷溺水；另於花蓮南濱公園前方近岸有2名學生因戲水體力不支溺水等待救援。

▲▼石梯坪潛水客所幸身穿救生衣保住一命，海巡人員救上岸後由救護車送醫。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

第九巡防區指揮部接獲2起通報後立即派遣第一二岸巡隊花蓮商港安檢所、花蓮漁港安檢所、石梯漁港安檢所、第一（新社)）機動巡邏站及第二（沙東）機動巡邏站等5處單位火速趕赴現場投入救援。

▲▼石梯坪潛水客所幸身穿救生衣保住一命，海巡人員救上岸後由救護車送醫。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

▲▼南濱溺水學生經警消救起，由消防分隊送醫救治。


海巡人員抵達石梯坪現場發現該浮潛民眾距岸約200公尺載浮載沉，經現場評估落海位置位於石梯坪激浪區救難風險高，但所幸該民眾有穿著救生衣維持浮力，意識清楚無立即生命危險，隨後由海巡人員利用魚雷浮標下水將人員救起，上岸後由花蓮縣消防局豐濱消防分隊實施檢傷及包紮，初步判斷人員意識清楚可自行活動，四肢多處擦傷，後續送往衛生福利部花蓮醫院豐濱分院治療。

▲▼石梯坪潛水客所幸身穿救生衣保住一命，海巡人員救上岸後由救護車送醫。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

另南濱溺水現場2名溺水學生，海巡人員抵達時，發現1名學生已自行游回岸邊，另一名學生則由海巡及消防人員共同救起，所幸2名學生意識清晰，經初步檢傷為吸入性嗆傷及肢體無力現象，後續分別由花蓮消防分隊送往慈濟及門諾醫院救治。

東部分署第九巡防區指揮部表示，現為季節轉換時期，天候海象較為不穩定，民眾前往海邊遊憩時千萬不可貿然下水，以免發生憾事，民眾遇危難狀況，均可撥打海巡署118免費服務專線，將即刻提供援助；另海巡署於民眾易從事水上活動場域之鄰近安檢所均有設置提供免費借用救生衣服務，請民眾踴躍借用，以確保水域遊憩活動安全。

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